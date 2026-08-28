Sejm zaszachuje Nawrockiego? "Odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-08-28 16:48

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że już we wrześniu Sejm zdecyduje o losach weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Decyzja, która zapadnie na najbliższym posiedzeniu, ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w kontekście bulwersującej sprawy giełdy Zondacrypto, o której premier Donald Tusk mówił, że „nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę”. Czarzasty poszedł jeszcze dalej, oświadczając, że odrzucenie prezydenckiego weta to „odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle”. Trzeba podkreślić, że ewentualne ponowne odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej.

Karol Nawrocki i Włodzimierz Czarzasty, a na miniaturze logo Zondacrypto. O sporze o kryptowaluty czytaj na SE Polityka.
Autor: Marcin Gadomski/Super Express, Paweł Dąbrowski/Super Express, materiały prasowe Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, z mikrofonem obwinia prezydenta Karola Nawrockiego o aferę Zondacrypto; w tle logo giełdy. Temat do przeczytania na Super Biznes.

Informację o nadchodzącym głosowaniu przekazał w piątek (28 sierpnia 2026 roku) marszałek Włodzimierz Czarzasty. Jak podkreślił, decyzja o wprowadzeniu punktu dotyczącego weta w sprawie kryptowalut na najbliższe posiedzenie Sejmu, które odbędzie się w dniach 2-4 września, zapadła po konsultacjach w ramach koalicji 15 października. Wcześniej w piątek premier Donald Tusk osobiście zwrócił się do marszałka z prośbą o pilne zajęcie się tą kwestią. Szef rządu nie pozostawił złudzeń, stwierdzając, że sprawa giełdy kryptowalut Zondacrypto wymaga natychmiastowej interwencji legislacyjnej, by zapewnić bezpieczeństwo inwestorom i uszczelnić system przed nadużyciami.

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Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów 11 czerwca bieżącego roku. Każde odrzucenie weta przez Sejm, czyli ponowne uchwalenie ustawy kwalifikowaną większością głosów, zobowiązuje prezydenta do jej podpisania. 

Czy Sejm zadecyduje o przyszłości kryptowalut? 

Włodzimierz Czarzasty, nawiązując do głośnej sprawy giełdy Zondacrypto, nie przebierał w słowach, kreśląc mroczny obraz obecnej sytuacji. - Odrzucenie tego weta to odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle – grzmiał marszałek Sejmu, dodając, że to także „odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi”. 

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Marszałek podkreślił również, że odrzucenie prezydenckiego weta jest równoznaczne z „odrzuceniem matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą” oraz „odrzuceniem przyzwolenia na oszukiwanie ludzi”. 

Co jeszcze na wokandzie Sejmu?

Oprócz kontrowersyjnego weta prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącego kryptowalut, na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się również inną ważną kwestią. Marszałek Czarzasty poinformował, że pod głosowanie zostanie poddane także prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej oraz umowie o wspólnym pożyciu. 

Galeria poniżej: Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym

Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym
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