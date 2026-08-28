Sejm zaszachuje Nawrockiego? "Odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle"

Informację o nadchodzącym głosowaniu przekazał w piątek (28 sierpnia 2026 roku) marszałek Włodzimierz Czarzasty. Jak podkreślił, decyzja o wprowadzeniu punktu dotyczącego weta w sprawie kryptowalut na najbliższe posiedzenie Sejmu, które odbędzie się w dniach 2-4 września, zapadła po konsultacjach w ramach koalicji 15 października. Wcześniej w piątek premier Donald Tusk osobiście zwrócił się do marszałka z prośbą o pilne zajęcie się tą kwestią. Szef rządu nie pozostawił złudzeń, stwierdzając, że sprawa giełdy kryptowalut Zondacrypto wymaga natychmiastowej interwencji legislacyjnej, by zapewnić bezpieczeństwo inwestorom i uszczelnić system przed nadużyciami.

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Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów 11 czerwca bieżącego roku. Każde odrzucenie weta przez Sejm, czyli ponowne uchwalenie ustawy kwalifikowaną większością głosów, zobowiązuje prezydenta do jej podpisania.

Czy Sejm zadecyduje o przyszłości kryptowalut?

Włodzimierz Czarzasty, nawiązując do głośnej sprawy giełdy Zondacrypto, nie przebierał w słowach, kreśląc mroczny obraz obecnej sytuacji. - Odrzucenie tego weta to odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle – grzmiał marszałek Sejmu, dodając, że to także „odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi”.

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Marszałek podkreślił również, że odrzucenie prezydenckiego weta jest równoznaczne z „odrzuceniem matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą” oraz „odrzuceniem przyzwolenia na oszukiwanie ludzi”.

Co jeszcze na wokandzie Sejmu?

Oprócz kontrowersyjnego weta prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącego kryptowalut, na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się również inną ważną kwestią. Marszałek Czarzasty poinformował, że pod głosowanie zostanie poddane także prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej oraz umowie o wspólnym pożyciu.

Galeria poniżej: Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym

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Sonda Kto ma rację w sporze o kryptowaluty? Mentzen — politycy nie rozumieją rynku cyfrowego. PO, bez regulacji krypto to zagrożenie dla obywateli. Obie strony przesadzają, potrzebne są normalne zasady. Obie strony przesadzają — potrzebne są normalne zasady.