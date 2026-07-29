Rozłam pogrąży prawicę? Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Wewnętrzny konflikt w Prawie i Sprawiedliwości eskaluje, budząc poważne obawy o przyszłość całej polskiej prawicy.

Najnowszy sondaż United Surveys ujawnia, że blisko 40% Polaków uważa, iż ten podział znacząco osłabi szanse prawicy na powrót do władzy.

Napięcia koncentrują się wokół polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, a sprawa trafiła już do rzecznika dyscyplinarnego partii.

Czy to oznacza koniec dominacji PiS i jak ta sytuacja wpłynie na całą scenę polityczną? Poznaj szczegóły!

Spór w Prawie i Sprawiedliwości trwa, a jego konsekwencje mogą wykraczać daleko poza samą partię Jarosława Kaczyńskiego. Polacy zostali zapytani, jak rozłam wpłynie na szanse całej prawicy w następnych wyborach.

Pierwszy taki sondaż po rozłamie w PiS. Morawiecki zmieni układ sił na prawicy?

Wyniki sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski nie są dla tego obozu optymistyczne. Najwięcej respondentów uważa, że podział może utrudnić prawicy powrót do władzy.

Rozłam w PiS osłabi prawicę? Tak uważa najwięcej badanych

Łącznie 39,9 proc. ankietowanych sądzi, że rozłam w PiS zmniejszy szanse prawicy na przejęcie władzy. Odpowiedź „raczej zmniejszy” wybrało 32,6 proc. badanych, a „zdecydowanie zmniejszy” – 7,3 proc.

Przeciwnego zdania jest 18,9 proc. uczestników sondażu. Zdaniem 13,3 proc. podział raczej zwiększy szanse prawicy, natomiast 5,6 proc. uważa, że zdecydowanie jej pomoże.

Duża grupa badanych nie spodziewa się żadnych wyraźnych konsekwencji wyborczych. Według 27,4 proc. respondentów rozłam nie wpłynie na szanse prawicy. Odpowiedzi nie potrafiło udzielić 13,8 proc. pytanych.

Wyborcy rządzących nie mają większych wątpliwości

Najbardziej krytycznie sytuację oceniają wyborcy ugrupowań tworzących obecny rząd. Aż 49 proc. z nich uważa, że konflikt w PiS osłabi prawicę przed kolejnymi wyborami. Jedynie 11 proc. wyborców obozu rządzącego przewiduje, że rozłam może prawicy pomóc. Kolejne 29 proc. sądzi, że nie będzie miał on znaczenia.

Wśród sympatyków opozycji różnice są mniejsze. 35 proc. badanych z tej grupy uważa, że podział zmniejszy szanse prawicy. Zdaniem 30 proc. może je jednak zwiększyć. Braku wpływu spodziewa się 28 proc.

Konflikt wokół ludzi Morawieckiego

Napięcie w PiS narastało wokół stowarzyszenia Rozwój Plus, skupiającego polityków związanych z Mateuszem Morawieckim. Jarosław Kaczyński zapowiadał wcześniej usunięcie z partii i klubu parlamentarzystów, którzy nie zrezygnują z członkostwa w organizacji.

We wtorek Komitet Polityczny PiS ponownie zajął się ich sytuacją. Po posiedzeniu przekazano, że sprawa polityków związanych z Rozwojem Plus zostanie skierowana do rzecznika dyscyplinarnego partii.

W tym samym czasie pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłego kandydata PiS na premiera. W tym kontekście wymieniany jest Zbigniew Bogucki, obecny szef Kancelarii Prezydenta. Sam polityk zaprzecza jednak, by zapadły w tej sprawie konkretne decyzje.

Badanie United Surveys by IBRiS przeprowadzono dla Wirtualnej Polski w dniach 24–25 lipca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Zastosowano metodę mieszaną CAWI i CATI. Maksymalny błąd oszacowania wynosi 3 pkt proc.

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