Nowy transfer do Rozwoju Plus. Były wiceminister stawia na Morawieckiego

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-29 8:29

Poseł PiS Piotr Uściński zapowiedział dołączenie do stowarzyszenia Rozwój Plus, skupionego wokół Mateusza Morawieckiego. „Czołem Wielkiej Polsce” – napisał w mediach społecznościowych. Jego decyzja zapadła w czasie narastającego sporu wewnątrz partii.

Mateusz Morawiecki w okularach i garniturze na tle roślin. O stowarzyszeniu Rozwój Plus przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Super Express Mateusz Morawiecki
  • W samym środku konfliktu w PiS, poseł Piotr Uściński dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
  • Były wiceminister deklaruje powrót do wizji gospodarczej Morawieckiego, podczas gdy PiS wszczyna postępowanie dyscyplinarne wobec 44 posłów.
  • Czy ten strategiczny ruch pogłębi podziały i jak wpłynie na przyszłość PiS? Dowiedz się, co to oznacza!

Piotr Uściński chce dołączyć do stowarzyszenia Rozwój Plus. Poseł PiS poinformował o swojej decyzji w środę rano na platformie X. Polityk podkreślił, że chce ponownie zaangażować się w działania na rzecz programu gospodarczego kojarzonego z rządem Mateusza Morawieckiego.

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– Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy Mateusza Morawieckiego. Dlatego dołączę do "Rozwój Plus". Czołem Wielkiej Polsce – zapowiedział.

Piotr Uściński dołącza do ludzi Morawieckiego

O możliwym przejściu Uścińskiego do stowarzyszenia byłego premiera mówiło się już wcześniej. Sprawa pojawiła się we wtorkowym wydaniu „Debaty Gozdyry” w Polsat News.

Poseł PiS Dariusz Stefaniuk przyznał w programie, że słyszał o kolejnym polityku, który może dołączyć do Rozwoju Plus. Nie chciał jednak podać nazwiska. Kiedy prowadząca zapytała, czy chodzi o Piotra Uścińskiego, Stefaniuk nie zaprzeczył.

Uściński uchodzi za polityka związanego z Mateuszem Morawieckim. W jego rządzie pełnił funkcję wiceministra rozwoju i technologii. Zajmował się między innymi polityką mieszkaniową.

Napięcie w PiS wokół Rozwoju Plus

Decyzja posła zapadła w czasie sporu władz PiS z politykami należącymi do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły oświadczeń o braku przynależności do takich organizacji. Ich sytuacją ma zająć się rzecznik dyscyplinarny partii.

Każdy z polityków będzie mógł przedstawić swoje wyjaśnienia. Rzecznik PiS zapowiedział, że rozmowy mają odbyć się w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Rozwój Plus jest stowarzyszeniem politycznym skupionym wokół Mateusza Morawieckiego. Organizacja stała się jednym z głównych punktów konfliktu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.

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MATEUSZ MORAWIECKI