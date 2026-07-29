Nowy transfer do Rozwoju Plus. Były wiceminister stawia na Morawieckiego

- W samym środku konfliktu w PiS, poseł Piotr Uściński dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
- Były wiceminister deklaruje powrót do wizji gospodarczej Morawieckiego, podczas gdy PiS wszczyna postępowanie dyscyplinarne wobec 44 posłów.
- Czy ten strategiczny ruch pogłębi podziały i jak wpłynie na przyszłość PiS? Dowiedz się, co to oznacza!
Piotr Uściński chce dołączyć do stowarzyszenia Rozwój Plus. Poseł PiS poinformował o swojej decyzji w środę rano na platformie X. Polityk podkreślił, że chce ponownie zaangażować się w działania na rzecz programu gospodarczego kojarzonego z rządem Mateusza Morawieckiego.
Pierwszy taki sondaż po rozłamie w PiS. Morawiecki zmieni układ sił na prawicy?
– Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy Mateusza Morawieckiego. Dlatego dołączę do "Rozwój Plus". Czołem Wielkiej Polsce – zapowiedział.
Piotr Uściński dołącza do ludzi Morawieckiego
O możliwym przejściu Uścińskiego do stowarzyszenia byłego premiera mówiło się już wcześniej. Sprawa pojawiła się we wtorkowym wydaniu „Debaty Gozdyry” w Polsat News.
Poseł PiS Dariusz Stefaniuk przyznał w programie, że słyszał o kolejnym polityku, który może dołączyć do Rozwoju Plus. Nie chciał jednak podać nazwiska. Kiedy prowadząca zapytała, czy chodzi o Piotra Uścińskiego, Stefaniuk nie zaprzeczył.
Uściński uchodzi za polityka związanego z Mateuszem Morawieckim. W jego rządzie pełnił funkcję wiceministra rozwoju i technologii. Zajmował się między innymi polityką mieszkaniową.
Napięcie w PiS wokół Rozwoju Plus
Decyzja posła zapadła w czasie sporu władz PiS z politykami należącymi do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły oświadczeń o braku przynależności do takich organizacji. Ich sytuacją ma zająć się rzecznik dyscyplinarny partii.
Każdy z polityków będzie mógł przedstawić swoje wyjaśnienia. Rzecznik PiS zapowiedział, że rozmowy mają odbyć się w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Rozwój Plus jest stowarzyszeniem politycznym skupionym wokół Mateusza Morawieckiego. Organizacja stała się jednym z głównych punktów konfliktu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.