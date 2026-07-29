Pilne! Nowa twarz w rządzie Tuska. Premier ogłosił decyzję

Premier Donald Tusk powołał prof. Barbarę Mróz-Gorgoń na pełnomocniczkę rządu, by zrewolucjonizować dotychczas rozproszoną promocję marki „Polska”.

Zapowiedziano, że wszystkie dotąd rozproszone środki zostaną skonsolidowane w jeden spójny program, bez dokładania ani grosza więcej do budżetu.

Sprawdź, jak nowy plan ma stworzyć efektywny wizerunek Polski na świecie i co ta strategiczna zmiana oznacza dla kraju!

Premier Donald Tusk ogłosił w środę, 29 lipca, powołanie prof. Barbary Mróz-Gorgoń na pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki „Polska”.

– Cieszę się, że zwieńczyliśmy naszą dotychczasową współpracę – powiedział szef rządu.

Jak dodał, prof. Barbara Mróz-Gorgoń jest „najwybitniejszą w Polsce specjalistką od kształtowania marki”.

Tusk: promocja Polski jest zbyt rozproszona

Podczas konferencji prasowej premier przekonywał, że działania różnych instytucji zajmujących się promocją kraju powinny zostać połączone.

Nowy transfer do Rozwoju Plus. Były wiceminister stawia na Morawieckiego

– Jest rzeczą absolutnie konieczną, aby skupić w taką jedną wiązkę starania różnych instytucji rządowych i resortów, każdy tam się stara jak może, aby promować Polskę i mówimy tutaj o promocji zarówno na rzecz atrakcyjności turystycznej naszego kraju, wizerunku Polski, poszczególnych marek, naszych działań, historii, ale rozproszenie i to jest taka tradycja od samego początku III RP, że każdy sobie tak rzepkę skrobie i z tego nie powstaje spójny wizerunek. My wszyscy jesteśmy bardzo dumni z Polski. Wszyscy, kiedy wyjeżdżamy, chwalimy się bardzo tym, jaka Polska jest wspaniałym miejscem, ale zawsze mamy jakiś kłopot, żeby zdefiniować tę polską markę. Dlaczego tak jest, dlaczego jesteśmy dumni, dlaczego świat nas podziwia, bo to czujemy, ale tak do końca nie potrafimy powiedzieć tych kilku prostych komunikatów, takich jak szwajcarski zegarek - stwierdził premier Donald Tusk na konferencji prasowej.

Według premiera problemem nie jest brak działań, lecz ich rozproszenie między resortami i instytucjami.

Pieniądze mają trafić do jednego programu

Tusk zapewnił, że stworzenie spójnego systemu promocji Polski nie będzie oznaczało zwiększenia wydatków.

– Nie będziemy dokładali do tego ani grosza więcej, tylko skupimy te strumienie pieniędzy, które są rozproszone i działają mało skutecznie, w taki jeden program, z którego wyniknie spójna promocja marki naszego kraju - mówił dalej.

Nowa pełnomocniczka ma odpowiadać za koordynację działań związanych z wizerunkiem Polski, jej atrakcyjnością turystyczną, historią oraz promocją polskich marek.

Tusk: Polska ma opinię bezpiecznego kraju

Premier wskazał również, że jednym z elementów nowej strategii ma być wzmacnianie wizerunku Polski jako kraju bezpiecznego, czystego i dobrze zorganizowanego.

– Polska jest także państwem, które cieszy się renomą państwa bezpiecznego. Nie możemy tego zepsuć. Jak wiecie, tysiące ludzi z całego świata jak przyjeżdża do Polski to mówi: zobaczcie, jak czysto, jak bezpiecznie, jak fajnie jest w tym miejscu. A wiecie jakie są zagrożenia - ostatnie tygodnie pokazują, że są ludzie i środowiska, które narażają na szwank tę kapitalną reputację Polski. Też będziemy chcieli wzmacniać wizerunek Polski jako państwa czystego, bezpiecznego, dobrze zorganizowanego - stwierdził premier Donald Tusk na konferencji prasowej.

Tusk nie sprecyzował podczas tej części wystąpienia, do jakich konkretnie wydarzeń i środowisk się odnosił. Podkreślił jednak, że reputacja bezpiecznego kraju ma być jednym z filarów spójnej promocji Polski.

Poniżej galeria zdjęć: Tusk wezwał na dywanik KO

59

Kwiatkowski o WIELKIEJ AFERZE KACZYŃSKIEGO! „ŁAPÓWKA I MILIONY ZŁOTYCH!” | Najsztub Pyta

Sonda Czy rząd powinien połączyć działania promujące Polskę? Tak, potrzebna jest jedna spójna strategia Nie, instytucje powinny działać osobno Trudno powiedzieć