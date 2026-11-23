Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała akt oskarżenia przeciwko 10 osobom, w tym biznesmenowi Ryszardowi K. i Sebastianowi J. ps. Foka, wieloletniemu współpracownikowi Romana Giertycha.

Zarzuty dotyczą afery Polnordu, gdzie poprzez transakcje trzema nieruchomościami, m.in. w Dopiewcu, spółka poniosła ponad 20 mln zł szkody.

Kluczową transakcją była sprzedaż działki w Dopiewcu w 2010 roku, której cena wzrosła o ponad 19 mln zł w ciągu ośmiu dni, co prokuratura kwalifikuje jako pranie pieniędzy.

Oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności za zarzucane czyny, takie jak pranie brudnych pieniędzy, przywłaszczenie mienia i nadużycie zaufania.

Koniec śledztwa w jednym z najgłośniejszych wątków afery Polnordu. Jak informuje portal Onet, do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom. Główną osią oskarżenia jest bulwersująca transakcja dotycząca nieruchomości w miejscowości Dopiewiec. To właśnie tam, zdaniem śledczych, doszło do bezczelnego wyprowadzenia ogromnych pieniędzy ze spółki.

Liczby działają na wyobraźnię. W 2010 roku jedna ze spółek kupiła działkę o powierzchni ponad 12,6 ha za 7,64 mln zł. Zaledwie siedem dni później zarząd Polnordu podjął uchwałę dotyczącą zakupu tej samej nieruchomości za niemal 27 mln zł. W ciągu ośmiu dni cena wzrosła o ponad 19 mln zł, choć rynkowa cena m kw. wynosiła wówczas ok. 60 zł. Polnord zapłacił za nią trzy razy więcej.

Zaufany człowiek Giertycha przed sądem

Wśród oskarżonych najgłośniejszym nazwiskiem jest Sebastian J., znany jako „Foka”. To postać nierozerwalnie kojarzona z Romanem Giertychiem, w przeszłości był nie tylko jego kierowcą i ochroniarzem, ale pełnił też funkcję prezesa spółki Giertych-Kancelarie. Prokuratura uważa, że „Foka” odegrał kluczową rolę w mechanizmie czyszczenia kont Polnordu.

Obok niego na ławie oskarżonych zasiądzie biznesmen Ryszard K. Sebastian J. usłyszał zarzuty prania brudnych pieniędzy, przywłaszczenia mienia wielkiej wartości oraz nadużycia zaufania. Z kolei Ryszardowi K. śledczy zarzucają pranie pieniędzy.

Przelewy przez Cypr i 10 lat więzienia

Według ustaleń prokuratury, miliony uzyskane na „ekspresowym” wzroście wartości działki nie rozpłynęły się w powietrzu. Pieniądze miały być transferowane przez serię skomplikowanych operacji finansowych. Oskarżeni mieli wykorzystywać do tego rachunki polskich spółek oraz podmiotu zarejestrowanego na Cyprze, a wszystko to pod pozorem legalnych umów cywilnoprawnych.

Wszyscy objęci aktem oskarżenia konsekwentnie nie przyznają się do winy. Choć składali wyjaśnienia, śledczy na razie nie zdradzają ich treści. Gra toczy się o wysoką stawkę – za najpoważniejsze z zarzuconych czynów oskarżonym grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Warto przypomnieć, że w tym samym śledztwie zarzuty usłyszał wcześniej sam Roman Giertych. Jednak w styczniu 2025 r. prokuratura umorzyła jego wątek, uznając, że nie miał on pełnej wiedzy o przestępczym procederze. Z kolei Sebastian J. zdążył już wywalczyć 20 tys. zł zadośćuczynienia za niesłuszne zatrzymanie w tej sprawie, do którego doszło jesienią 2020 r. Teraz o jego winie lub niewinności ostatecznie zdecyduje sąd.

Poniżej galeria zdjęć: Czarnek, Giertych

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