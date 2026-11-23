Michał Dworczyk ostro skrytykował polskie władze (zarówno obecne, jak i poprzednie) oraz część wyższych oficerów wojskowych, zarzucając im "mentalną blokadę" i paraliż decyzyjny, który uniemożliwia skuteczne, ofensywne działania w odpowiedzi na rosyjską agresję.

Europoseł zaproponował radykalną strategię odwetową, polegającą na odpowiadaniu na rosyjskie akty dywersji podobnymi, niejednoznacznymi działaniami na terenie Federacji Rosyjskiej, wzorując się na Ukrainie.

Dworczyk wyraził pesymizm co do skuteczności obrony przed masowymi atakami, wskazując na niewystarczającą liczbę "efektorów" (rakiet przechwytujących) oraz szybkie wyczerpanie się zasobów obronnych Polski i Europy w przypadku poważnej eskalacji.

Michał Dworczyk nie gryzł się w język, oceniając dotychczasową postawę polskich władz wobec coraz śmielszych poczynań Kremla. W rozmowie na antenie Polsat News polityk stwierdził wprost, że polska klasa polityczna cierpi na paraliż, który uniemożliwia skuteczną odpowiedź na działania Władimira Putina. Co najbardziej zaskakujące, Dworczyk nie oszczędził przy tym własnego obozu politycznego.

- Uważam, że obecny rząd nic nie jest w stanie zrobić, dlatego że w obecnym rządzie, zresztą niestety w poprzednim w dużej mierze też tak było, jest mentalna blokada przed działaniami ofensywnymi - wypalił europoseł w programie „Gość Wydarzeń”. Jego zdaniem problem ten dotyczy nie tylko polityków, ale również części wyższych oficerów Wojska Polskiego.

Dywersja za dywersję?

Recepta Dworczyka na rosyjskie prowokacje jest brutalnie prosta: oko za oko. Polityk uważa, że na rzekomo „przypadkowe” incydenty ze strony Rosji Polska powinna odpowiadać w identyczny, niejednoznaczny sposób. Jako wzór wskazał działania Ukraińców, którzy potrafią szkodzić Federacji Rosyjskiej na terenach państw trzecich.

- Moglibyśmy, jeżeli u nas zdarzają się akty dywersji, tak samo moglibyśmy podejmować działania na rzecz pojawiających się aktów dywersji, nie wiadomo przez kogo zorganizowanych, na terenie Federacji Rosyjskiej - zaproponował Dworczyk. Choć przyznał, że Polska ma do tego odpowiednie zasoby, to przeszkodą pozostają bariery emocjonalne i mentalne u decydentów.

„Efekt gotowanej żaby”

Europoseł nie ma złudzeń co do intencji Władimira Putina. Przewiduje, że rosyjska agresja będzie eskalować, a dyktator nie zatrzyma się, dopóki nie zrealizuje przynajmniej swoich minimalnych celów. Dworczyk zauważył przy tym niebezpieczne zjawisko, które nazwał „efektem gotowanej żaby”, a Polacy zaczynają przyzwyczajać się do rosyjskich rakiet i dronów naruszających naszą przestrzeń powietrzną.

Polityk odniósł się również do zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza o wsparciu z NATO. W tej kwestii Dworczyk pozostaje pesymistą. Wskazał na palący problem, jakim jest brak wystarczającej liczby „efektorów”, czyli po prostu rakiet, którymi można by zestrzeliwać rosyjskie pociski manewrujące.

- Gdybyśmy zaczęli mierzyć się naprawdę z poważną liczbą wpadających czy wlatujących do Polski pocisków manewrujących, dronów odrzutowych, to te zasoby, nie tylko polskie, ale i europejskie, bardzo szybko się wyczerpią - ostrzegł na antenie Polsat News Michał Dworczyk.

W naszej galerii zobaczysz żonę Michała Dworczyka:

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