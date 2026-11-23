Na stronie Prokuratury Krajowej pojawił się w poniedziałek (23.11) komunikat dotyczący trojga posłów. Jak podano: - Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierzowi Czarzastemu wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej trojga posłów: Ewy Leniart, Daniela Milewskiego i Michała Kołodziejczaka. Wiadomość tę przekazała także w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej, prok. Anna Adamiak, rzecznik Prokuratora Generalnego.

W komunikacie prokuratury czytamy, że: - Śledztwo wszczęto na podstawie zawiadomieniu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Początkowo dotyczyło podejrzenia niegospodarności w Uzdrowisku Rymanów S.A., a następnie objęło kolejne wątki. Jednym z najobszerniejszych jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej w Polsce i poza jej granicami. Jej członkowie mieli wystawiać poświadczające nieprawdę dokumenty dotyczące przebiegu i ukończenia studiów wyższych i podyplomowych w Collegium Humanum w Warszawie Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie oraz przyjmować w związku z tym korzyści majątkowe i osobiste.

Jak wskazano w komunikacie śledztwem objęto również wątek dotyczy podejrzenia przestępstw korupcyjnych związanych z kampanią wyborczą przed wyborami uzupełniającymi na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa w 2021 r., polegających na wręczaniu i przyjmowaniu korzyści majątkowych.

Kolejny wątek postępowania dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa płatnej protekcji w związku z załatwianiem spraw wizowych obywateli państw azjatyckich, którzy ubiegali się o wizy w celu podjęcia studiów w Polsce.

Dalej w komunikacie wskazano, że podstawą skierowania wniosków jest zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy pozwalający prokuratorowi na przyjęcie dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstw przez troje posłów: Ewę Leniart – podejrzenie przyjęcia korzyści majątkowej w związku z kampanią wyborczą, Michała Kołodziejczak – podejrzenie wręczania korzyści majątkowych w zamian za dokumenty potwierdzające ukończenie studiów oraz popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, a Daniela Milewskiego – podejrzenie wręczenia korzyści majątkowej oraz obietnica udzielenia korzyści osobistej w zamian za dokumenty potwierdzające ukończeniem studiów podyplomowych, a także przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za podjęcie się pośrednictwa w załatwianiu spraw uczelni wyższej.