Carlson usprawiedliwiał atak Hitlera. Jest ostra reakcja szefa MSZ

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
2026-10-04 16:15

Amerykański komentator Tucker Carlson bronił ataku Hitlera na Polskę, nazywając go uzasadnionym. Na te słowa ostro zareagował wicepremier Radosław Sikorski, który nazwał postawę polskiej prawicy "frajerstwem". Przypomniał też, że Carlson przeprowadził w przeszłości wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą.

Minister Radosław Sikorski. Na miniaturze obok Tucker Carlson. O reakcji na słowa Carlsona przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Shutterstock

Ostra reakcja Sikorskiego na słowa Carlsona

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie zostawił suchej nitki na amerykańskim komentatorze. Jego reakcja była natychmiastowa i bardzo stanowcza. Na platformie X (dawniej Twitter) odniósł się do kontrowersyjnych słów Tuckera Carlsona, który próbował relatywizować niemiecką agresję z 1939 roku.

Przypominam, że to ulubieniec naszych suwerenistów, który dostąpił zaszczytu ekskluzywnego wywiadu z Prezydentem Dudą. Frajerstwo naszej prawicy wobec swoich patronów nie zna granic – napisał Radosław Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji bezpośrednio połączył wypowiedź Carlsona z jego wcześniejszymi kontaktami z przedstawicielami polskiej prawicy. Radosław Sikorski przypomniał, że w 2021 roku prezydent Andrzej Duda udzielił Tuckerowi Carlsonowi głośnego wywiadu. W tamtym czasie Carlson był jeszcze gwiazdą prawicowej telewizji Fox News. Jego programy biły rekordy popularności, a on sam uchodził za jednego z najbardziej wpływowych głosów amerykańskiego konserwatyzmu. 

Co dokładnie powiedział Carlson ?

Kontrowersyjne tezy padły podczas rozmowy, którą Tucker Carlson opublikował w tym tygodniu na swojej platformie internetowej. Jego gościem był Jacob Rees-Mogg, były członek brytyjskiego parlamentu z Partii Konserwatywnej. Dyskusja dotyczyła spraw międzynarodowych, ale w pewnym momencie zeszła na tematy historyczne, w tym na przyczyny wybuchu II wojny światowej. To właśnie wtedy padły słowa, które wywołały tak ostrą reakcję w Polsce.

Jak wskazuje "Gazeta Wyborcza", Carlson stwierdził, że powszechne przekonanie o bezpodstawnej agresji Niemiec jest nieprawdziwe. Próbował argumentować, że działania Hitlera miały swoje uzasadnienie w postanowieniach traktatu wersalskiego.

Hitler powiedział, że 15 proc. Polski należało kiedyś do Niemiec i zostało im przekazane na mocy traktatu wersalskiego. To było terytorium niemieckie z Niemcami. Tak twierdził. I nawiasem mówiąc, to była prawda – mówił amerykański komentator.

To jednak nie wszystko. Tucker Carlson wprost stwierdził, że atak Hitlera na Polskę był usprawiedliwiony rzekomą krzywdą, jaka spotkała Niemcy po I wojnie światowej. Przekonywał, że odebranie Niemcom części terytoriów, w tym fragmentów Prus, rozwścieczyło naród niemiecki i stało się pretekstem do inwazji.

Jego rozmówca, Jacob Rees-Mogg, natychmiast oponował, nazywając wojnę "klasyczną walką dobra ze złem", w której Wielka Brytania postąpiła słusznie. Carlson drążył jednak temat, sugerując, że Brytyjczycy przegrali wojnę, ponieważ jej skutkiem był upadek imperium i utrata globalnej dominacji na rzecz Stanów Zjednoczonych.

Sikorski wiąże różne wątki

Komentarz Radosława Sikorskiego nie był przypadkowy. Atakując - jak stwierdził - "frajerstwo naszej prawicy", szef MSZ celowo nawiązał do faktu, że Tucker Carlson od lat jest postacią bardzo popularną i chętnie goszczoną przez część polskich polityków konserwatywnych.

Najgłośniejszym przykładem tych relacji był wywiad, jakiego w 2021 roku udzielił mu prezydent Andrzej Duda. Carlson, wówczas największa gwiazda telewizji Fox News, przyleciał do Polski, by rozmawiać z głową państwa. W trakcie wywiadu prezydent Duda przedstawiał się amerykańskiej widowni jako obrońca rodziny i wartości chrześcijańskich.

Zawsze byłem szczery na temat moich poglądów. Jestem praktykującym chrześcijaninem, modlę się, nie wstydzę się tego w żaden sposób, a rodzina jest dla mnie bezcenna. Wspieram rodziny, mam poglądy pro-life i opowiadam się za obroną życia – mówił wówczas prezydent Andrzej Duda.

To właśnie ten wywiad z 2021 roku, przeprowadzony dla telewizji Fox News, minister Sikorski wypomniał jako dowód na rzekome bliskie relacje polskiej prawicy z amerykańskim komentatorem. Nie był to zresztą odosobniony przypadek. W 2023 roku gościem w programie Carlsona był również europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Dominik Tarczyński.

Trzeba jednak wyjaśnić, że od tego czasu sytuacja zawodowa Carlsona diametralnie się zmieniła. W 2023 roku został zwolniony z Fox News i uruchomił własną platformę w mediach społecznościowych. Jego wiarygodność została dodatkowo podważona w 2024 roku, gdy przeprowadził szeroko krytykowany, uważany za bezkrytyczny, wywiad z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Dzisiejsze wypowiedzi na temat Polski i II wojny światowej wpisują się w jego coraz bardziej kontrowersyjną działalność publicystyczną.

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