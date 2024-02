Kim jest Tucker Carlson, który przeprowadził wywiad z Putinem?

Rzecznik PiS o kulisach próby wejścia do Sejmu Kamińskiego i Wąsika. Oto, co tak naprawdę miało się wydarzyć

Tucker Carlson, jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich dziennikarzy, przeprowadził wywiad z Władimirem Putinem. Rozmowa ma zostać opublikowana w nocy, z czwartku na piątek, polskiego czasu o północy. Już sam fakt zapowiedzi dziennikarza i jego krótki filmik, w którym tłumaczy dlaczego zdecydował się porozmawiać z prezydentem Rosji, wzbudził wielkie kontrowersje. Wielu komentatorów uważa bowiem, że ze zbrodniarzem wojennym nie powinno się rozmawiać. Dziennikarz odpierał jednak te zarzuty i przekonywał, że "Amerykanie mają prawo wiedzieć" jakie zdanie ma Władimir Putin. Zaatakował również zachodnich dziennikarzy za wywiady z Zełenskim i ich naiwne pytania. Po wybuchu wojny zmienił nieco ton. - Władimir Putin rozpoczął tę wojnę... To on ponosi winę za to, co widzimy dziś na Ukrainie - ocenił wówczas.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

Tucker Carlson to jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich dziennikarzy. Sławę przyniósł mu program "Tucker Carlson Tonight", który był emitowany w stacji Fox News. Po siedmiu latach dziennikarz rozstał się ze stacją, a okoliczności końca współpracy do dziś nie są jasne. Jak opisywał potem "Washington Post" prawdopodobnie chodziło o przegrany proces stacji. Fox News musiało bowiem zapłacić ponad 700 tysięcy dolarów odszkodowania za pomówienia wygłaszane w programie "Tucker Carlson Tonight".

Prywatnie dziennikarz jest żonaty od 1991 roku z Susan Andrews. Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci.