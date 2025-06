i Autor: Andrzej Bęben

Polski rząd

Mariusz Błaszczak inicjuje rozmowy o rządzie technicznym. Tusk zagrożony?

Czy Donald Tusk straci stanowisko premiera? Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu PiS, zaskakuje inicjatywą utworzenia ponadpartyjnego rządu technicznego. Zaproszenie na środowe spotkanie skierowane do klubów i kół parlamentarnych to krok w stronę zmiany władzy. Co stoi za tą propozycją i jakie są szanse na jej realizację?