Joanna Senyszyn szykuje nową partię

We wtorek o godz. 16.30 ruszyły zapisy do nowej inicjatywy społeczno-politycznej Joanny Senyszyn. Tymczasowa nazwa to "Czerwone Korale Senyszyn" - poinformowała PAP była posłanka SLD, prof. Joanna Senyszyn, która była kandydatką w wyborach prezydenckich i w I turze uzyskała 1,09 proc. poparcia. "Będziemy łączyć, zasypywać rowy i nierówności, budować demokratyczną, praworządną, sprawiedliwą, przyjazną Polskę — ojczyznę naszych marzeń" - napisała w wiadomości na Instagramie i Facebooku. I dodała: "Polityka nie będzie jednym elementem naszej działalności. Głównymi celami są edukacja, wzajemna pomoc i opracowywanie innowacyjnych, naukowo uzasadnionych rozwiązań społecznych, aby wszystkim żyło się lepiej".

Joanna Senyszyn przekazała PAP, że inicjatywa ma przyciągnąć ludzi, którzy chcą wspólnie z nią utworzyć partię polityczną. "Nazwę partii będziemy wspólnie ustalać, to będzie partia demokratyczna" - dodała Senyszyn.

Wyborczy sukces Joanny Senyszyn

W I turze wyborów prezydenckich Joanna Senyszyn uzyskała 1,09 proc. poparcia. W maju w rozmowie w TVP Warszawa mówiła, że uzyskała "ponad 250 tys. młodych fanów, którzy mają między 13 a 18 lat". "Także szykuję się do wielkiego sukcesu już w najbliższych wyborach do Sejmu, a potem na prezydenta" - stwierdziła. I zaznaczyła: "Dostaję dosłownie setki maili, SMS-ów, telefonów - chętnych do zakładania nowego ugrupowania, nowej politycznej siły, bo uświadomili sobie wyborcy, że lewica to ja".

W jej ocenie Magdalena Biejat (Lewica) oraz Adrian Zandberg (Partia Razem), którzy startowali w I turze wyborów prezydenckich, są "pewnym lewicowym odłamem, który ma hasło: "PiS, PO - samo zło". "My nie uważamy, żeby taki znak równości stawiać" - dodała Senyszyn. "Na razie być może założymy stowarzyszenie, które się przekształci w partię, ale będzie to partia w pełni demokratyczna, tworzona oddolnie, opierająca się na młodych ludziach" - powiedziała była posłanka SLD.

