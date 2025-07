Prezydentura A. Dudy w liczbach. Ile ustaw podpisał, a ile zawetował?

Zbliża się koniec dekady rządów głowy państwa. Z tej okazji Kancelaria Prezydenta opublikowała oficjalne podsumowanie prezydentury. Bilans legislacyjny to 1850 podpisanych ustaw i 19 wet, ale to tylko część obrazu. Wśród sukcesów wymieniono wzmocnienie armii i bezpieczeństwa. Jak dokładnie wyglądała prezydentura Andrzeja Dudy w liczbach?

Ile ustaw podpisał, a ile zawetował Andrzej Duda?

Kluczowym elementem każdej głowy państwa jest aktywność legislacyjna. Jak wynika z danych przedstawionych przez Kancelarię Prezydenta, bilans dwóch kadencji w tym obszarze jest bardzo konkretny. Zgodnie z oficjalnym podsumowaniem prezydentury, w ciągu dziesięciu lat Andrzej Duda podpisał 1850 ustaw, 19 zawetował, a 61 skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej lub prewencyjnej. Prezydent wyszedł również z 62 własnymi inicjatywami ustawodawczymi. Wśród najważniejszych projektów złożonych do laski marszałkowskiej znalazły się ustawy dotyczące m.in. obniżenia wieku emerytalnego, zagwarantowania wydatków na obronność na poziomie co najmniej 4 proc. PKB, Narodowej Strategii Onkologicznej, nieodpłatnej pomocy prawnej czy odbudowy Pałacu Saskiego.

Bezpieczeństwo i obronność: kluczowe osiągnięcia prezydenta Dudy

Kancelaria Prezydenta w swoim raporcie kładzie silny nacisk na działania w sferze bezpieczeństwa państwa, obronności i polityki międzynarodowej. To właśnie te obszary, szczególnie w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, zdominowały drugą kadencję. Wśród największych sukcesów 10-letniej prezydentury kancelaria wymieniła m.in. stacjonowanie 10 tys. żołnierzy NATO w Polsce, podniesienie wydatków na obronność oraz militarne wsparcie Ukrainy, które pomogło Kijowowi przetrwać pierwsze miesiące po ataku Rosji. KPRP podkreśla również znaczenie kontraktów na nowoczesne uzbrojenie oraz inwestycji gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne kraju. Aktywność międzynarodowa to kolejny filar tej dekady. Andrzej Duda odbył 274 wizyty zagraniczne i 169 razy gościł w Polsce głowy innych państw oraz szefów rządów, co świadczy o intensywności prowadzonych działań dyplomatycznych.

Prezydentura w statystykach: ułaskawienia, nominacje i podróże

Oficjalne podsumowanie rzuca światło także na inne, rzadziej omawiane aspekty urzędu. Jednym z nich jest prawo łaski. W ciągu dwóch kadencji Andrzej Duda ułaskawił 146 osób, a 970 osobom odmówił skorzystania z tego prawa. Dane te czynią go prezydentem, który najrzadziej stosował prawo łaski w historii III RP. Dla porównania, Aleksander Kwaśniewski ułaskawił 4302 osoby, a Lech Wałęsa 3454.

Prezydentura Andrzeja Dudy to również tysiące nominacji, które kształtowały kadry w kluczowych instytucjach państwa. W tym czasie wręczył on 418 nominacji generalskich i admiralskich, mianował 41 959 funkcjonariuszy i żołnierzy na pierwszy stopień oficerski, powołał 3616 sędziów oraz wręczył 6169 nominacji profesorskich. W ciągu 10 lat nadał także ponad 950 tys. orderów i odznaczeń państwowych.

Kancelaria Prezydenta podkreśliła również realizację obietnicy złożonej jeszcze w kampanii w 2015 roku. – Swoją obietnicę prezydent spełnił 20 listopada 2019 roku, odwiedzając ostatni z powiatów – Brojce w woj. zachodniopomorskim – przekazała KPRP. Ten element, obok 358 wywiadów krajowych i 124 zagranicznych, dopełnia statystyczny obraz dziesięciu lat prezydentury.

ANDRZEJ DUDA NAPISAŁ KSIĄŻKĘ! O SOBIE! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.