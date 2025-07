Tusk skomentował słowa Hołowni o zamachu stanu: "To jest trochę jak z dziećmi na wakacjach"

Od wczoraj polityczna Polska żyje słowami Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu przyznał, że wielokrotnie w ostatnich tygodniach był namawiany do działań, które mają na celu uniemożliwienie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Nazwał je wprost "zamachem stanu". - To jest trochę jak z dziećmi na wakacjach. Jak puszczamy je na wakacje, to mówimy, żeby nie robiły głupot, bo te mogą zamienić się w dramat - mówił premier, pytany o komentarz do słów marszałka.

i Autor: Art Service (2)