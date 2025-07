Nowy szef MSWiA twardo zapewnia: "Polskie granice są bezpieczne"

Kierwiński zapowiada zdecydowane reakcje

- Jakiekolwiek próby przeszkadzania funkcjonariuszom i żołnierzom, jakiekolwiek próby obrażania ludzi ciężko pracujących dla polskiego bezpieczeństwa nie pozostaną bez reakcji. Będziemy na to bieżąco reagować - mówił minister Marcin Kiewriński.

Z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk zwrócił uwagę, że tylko w 2025 roku odnotowano ponad 17 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. Dodał, że w 2025 r. żołnierze oddali ponad 3600 strzałów alarmowych. Zaznaczył, że obecnie szczelność granicy jest na poziomie 98 proc. - Jest najwyższa w historii, jeśli chodzi o kwestie z tych ostatnich lat. - mówił wiceminister obrony.

Także wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zapewnił, że stabilna jest sytuacja, jeśli chodzi o ruch kolejowy i drogowy na granicy niemieckiej i granicy litewskiej. - Ruch odbywa się płynnie zarówno na drogach, jak i na przejściach kolejowych. Nie notujemy także żadnych poważnych opóźnień - powiedział. Poinformował, że „od początku prowadzenia kontroli, m.in. Generalna Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła ponad 12,5 tys. kontroli”. „Zatrzymano pięć osób” - powiedział. Dodał, że granicę codziennie przekracza 67 pociągów.

Kontrole na zachodniej granicy

7 lipca Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy. Na granicy z Niemcami działają 52 przejścia graniczne; w 16 miejscach prowadzone są stałe kontrole. Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.

Od tego czasu w kontrole na granicach zaangażowanych zostało ponad 15 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, w tym żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszy Policji, w tym ponad 5,5 tys. to funkcjonariusze SG, którzy prowadzili działania w zakresie kontroli tymczasowej na obu granicach, 2400 osób - to funkcjonariusze Policji i ponad 6,5 tys. - żołnierze WOT i Żandarmerii Wojskowej.

