Jest wniosek do prokuratury w sprawie Szymona Hołowni. Chodzi o przesłuchanie marszałka

Szymon Hołownia będzie musiał ujawnić wszystkie nazwiska?

- Wniosek został złożony w toku prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie śledztwa dotyczącego czynu z art. 127 KK zainicjowanego przez prok. Michała Ostrowskiego, który został zawieszony przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Adama Bodnara w lutym br. - przekazał we wpisie Bartosz Lewandowski. Jego zdaniem jeżeli dojdzie do przesłuchania Szymon Hołownia będzie musiał zdradzić kto namawiał go do działań, które sam marszałek określił mianem zamachu stanu. - Pan Marszałek będzie musiał ujawnić nazwiska osób, które podżegały go do niedopełnienia obowiązków i uniemożliwienia zaprzysiężenia Prezydenta Karola Nawrockiego, a także przedstawić okoliczności takich czynów - nie ma wątpliwości adwokat.

Liderzy koalicji byli na nie

W wywiadzie udzielonym Polsat News Szymon Hołownia zdradził, że otrzymywał propozycję opóźnienia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, które nazwał próbami zamachu stanu. - Wielokrotnie proponowano mi czy sugerowano, rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić „zamach stanu”, bo do tego to się sprowadza - mówił marszałek Sejmu. Stwierdził też, że było to swego rodzaju testowania jego możliwego zachowania. - Mówię o „zamachu stanu” mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: nie podoba mi się ten prezydent, to może go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje - tłumaczył Hołownia. Ocenił również, że poprzez powołanie Zgromadzenia Narodowego „uniknęliśmy rozpadu państwa” - mówił lider Polski 2050. Szymon Hołownia dopytywany w Polsat News kto składał mu wspomniane propozycję odmówił wymienienia nazwisk. Dodał, że rozmowa na ten temat odbyła się podczas spotkania liderów koalicji rządzącej. Wszyscy mieli być przeciwni temu pomysłowi.

‼️ W nawiązaniu do kolejnych medialnych doniesień o podżeganiu pana Maraszalka @szymon_holownia do uniemożliwienia zaprzysiężenia Prezydenta-elektra @NawrockiKn, a przez to zmiany ustroju państwa i zamachu stanu, informuję, że w imieniu pokrzywdzonej @KRS_RP złożyłem do… https://t.co/NBjTGc8B4n— Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) July 25, 2025

