Słabe wieści dla premiera Tuska. Zobacz, jak wielu Polaków uważa, że rząd byłby lepszy gdyby nie stał na jego czele lider PO

Młodzi nie chcą takiego premiera

Pracownia SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytała Polaków, czy rząd KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy funkcjonowałby lepiej gdyby na jego czele nie stał Donald Tusk. Odpowiedzi z pewnością nie ucieszyły obecnego premiera. 37,9 procent zgodziło się z zawartą w pytaniu tezą, innego zdania jest 30,8 procent osób, pozostali nie mają wyrobionej opinii.

Fatalnie wręcz wyglądają notowania szefa rządu wśród najmłodszych wyborców. Niemal połowa z nich twierdzi, że rząd funkcjonowałby lepiej z innym premierem, lidera PO broni zaledwie 16,5 procent ankietowanych do 24 roku życia.

Tusk ma więcej zwolenników wśród kobiet niż wśród mężczyzn. - 44 procent mężczyzn wolałoby rząd bez Donalda Tuska na jego czele. W przypadku kobiet 33 proc. wolałoby innego premiera - mówi Przemysław Wesołowski z SW Research.

Tusk postawił na "komandosów"

23 lipca krótko po godz. 10 premier Donald Tusk przedstawił swój rząd po rekonstrukcji. Zmiany są bardzo duże. Donald Tusk zapowiedział, że są potrzebne, by zapewnić bezpieczeństwo i wprowadzić porządek. - Dość marudzenia, dość konfliktów, trzeba się ogarnąć - mówił. Zapewnił, że jego nowy gabinet to "komandosi", którzy nie wahali się ani chwili, by podjąć się tego wyzwania.

Z nowych twarzy w drużynie Tuska znalazł się sędzia Waldemar Żurek (55 l.), Wojciech Balczun (55 l.), czy Jakub Rutnicki (47 l.). Do MSWiA wraca Marcin Kierwiński (49 l.), co zdaniem premiera, jest symbolicznym ruchem, podobnie jak zmiana w resorcie sprawiedliwości.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany o rekonstrukcję stwierdził, że to pokaz bezradności formacji, która ze względów podstawowych, deficytu kulturowego nie nadaje się do tego, żeby rządzić - Mamy do czynienia z rządem, który realizuje agendę niemiecką i sądzę, że to się w tej agendzie mieści - mówił Kaczyński dziennikarzom w Sejmie.

