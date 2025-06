Karol Nawrocki u Andrzeja Dudy. Pierwsze spotkanie po wygranych wyborach

Nawrocki u Dudy

We wtorek 3 czerwca 2025 roku o godzinie 20.30 rozpoczęło się pierwsze oficjalne spotkanie Karola Nawrockiego z Andrzejem Dudą. Wciąż pełniący swój urząd Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Spotkanie rozpoczęto w dobrych humorach. Nie brakowało wyrazów sympatii. Tematy spotkania nie są podane do publicznej wiadomości. Początkowo mówiono o spotkaniu w cztery oczy. Tymczasem na krótkich nagraniach, które umożliwiono mediom, widać, że do stołu zasiadają inne osoby, w tym szef sztabu wyborczego Nawrockiego Paweł Szefernaker. Mówi się, że to właśnie ten polityk może stanąć na czele Kancelarii Prezydenta RP. - Praca z prezydentem RP byłaby dla mnie wielkim wyróżnieniem; myślę, że dla każdego polityka to niezwykłe wyróżnienie - mówił szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker (PiS), cytowany przez PAP. Jak dodał, rozmowy Karola Nawrockiego z osobami, z którymi będzie chciał współpracować są jeszcze przyszłością.

Andrzej Duda zapowiedział, że będzie zapraszał Nawrockiego na więcej spotkań. Warto zauważyć, że pierwsze spotkanie Duda-Nawrocki odbywa się w sali, w której nad stołem spotkania góruje portret Lecha Kaczyńskiego.

Kim jest Karol Nawrocki?

Karol Tadeusz Nawrocki – polski historyk, polityk, działacz społeczny i samorządowy, doktor nauk humanistycznych. Prezydent elekt Rzeczypospolitej Polskiej wybrany w wyborach w 2025. W latach 2017–2021 dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, od 2021 prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Karol Nawrocki teoretycznie był kandydatem niezależnym, jednak ewidentnie stoi za nim PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim - na żyletki. W wieczór wyborczy 1 czerwca 2025 roku zwycięzcą był Trzaskowski, tymczasem po zliczeniu głosów, oficjalnie w poniedziałek 2 czerwca 2025 roku, okazało się, że wyborcy wybrali na urząd prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Głos na niego oddało 50,89 proc. wyborców.

Rozpoczęło się spotkanie Prezydenta RP @AndrzejDuda i Prezydenta elekta @NawrockiKn. Niech żyje Polska! 🇵🇱 pic.twitter.com/ASByZbGQc7— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 3, 2025