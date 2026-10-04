Takiego sondażu jeszcze nie było. Prezes PiS może dziś nie zasnąć!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-04 14:38

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski rzuca nowe światło na pozycję Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości. Czy prezes partii, dotychczas uznawany za niekwestionowanego lidera i architekta jej sukcesów, faktycznie traci kontrolę nad swoim politycznym imperium? Wyniki badania są zaskakujące i pokazują, że niemal połowa Polaków jest przekonana, iż prezes już nie panuje nad sytuacją w partii!

Zamyślony Jarosław Kaczyński siedzi w sejmowych ławach. O wynikach sondażu na temat prezesa PiS przeczytasz w SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Jak wynika z najnowszego badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, niemal połowa respondentów – dokładnie 48,9 procent – uważa, że Jarosław Kaczyński nie kontroluje obecnie sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. To alarmujący sygnał dla partii, która przez lata opierała się na wizerunku prezesa jako silnego i niezachwianego przywódcy. Wśród nich 24,8 procent ankietowanych wybrało opcję „zdecydowanie nie”, a kolejne 24,1 procent wskazuje na odpowiedź „raczej nie”. Zaledwie 35,7 procent badanych wierzy, że prezes PiS nadal trzyma stery w partii. Spośród nich 19,6 procent jest „zdecydowanie” przekonanych o jego pełnej kontroli, natomiast 16,1 procent skłania się ku opcji „raczej tak”. Pozostałe 15,4 procent uczestników sondażu nie miało wyrobionego zdania, wybierając odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

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Szczegółowa analiza wyników sondażu United Surveys by IBRiS ujawnia jeszcze głębsze podziały i perspektywy. Okazuje się, że to wyborcy obozu rządzącego – Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy – są najbardziej krytyczni wobec pozycji Jarosława Kaczyńskiego. Aż 72 procent z nich jednoznacznie ocenia, że prezes PiS nie kontroluje sytuacji w swojej partii. Zaledwie 14 procent respondentów popierających koalicję rządową ma odmienne zdanie, a kolejne 14 procent pozostaje niezdecydowanych. 

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Zupełnie inne spojrzenie na rolę Jarosława Kaczyńskiego prezentują wyborcy opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Razem, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. W tej grupie ponad połowa, bo aż 52 procent ankietowanych, deklaruje, że prezes PiS nadal mocno trzyma stery w partii. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak” uzyskały po 26 procent wskazań. Niemniej jednak, nawet w tym obozie 39 procent badanych uważa, że Jarosław Kaczyński nie kontroluje sytuacji w PiS – w tym 21 procent „raczej nie”, a 18 procent „zdecydowanie nie”. Dodatkowo, 9 procent wyborców opozycji nie ma zdania w tej kwestii.

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