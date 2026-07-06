Błaszczak rozczarowany Morawieckim? Mocne słowa o stowarzyszeniu i "grillu"

Małgorzata Broniek-Ziółek
pmar
2026-07-06 11:15

Temat nowego środowiska skupionego wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego wrócił podczas poniedziałkowej rozmowy Mariusza Błaszczaka w RMF FM. Prowadzący zapytał szefa klubu PiS m.in. o zapowiadane przez byłego premiera spotkanie oraz spekulacje dotyczące przyszłości tzw. Stowarzyszenia Morawieckiego. - To nie jest dobre rozwiązanie - jednoznacznie ocenił były szef MON.

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Autor: ART SERVICE / Super Express

Mariusz Błaszczak dał do zrozumienia, że sama dyskusja wokół inicjatywy Morawieckiego odciąga uwagę od tematów, które – jego zdaniem – powinny dziś dominować w politycznej debacie. - Generalnie to jest słabe, żebyśmy rozmawiali o grillu w sytuacji, w której kompromituje się rząd Donalda Tuska, w której prezydent Warszawy, zastępca Donalda Tuska też jest politykiem skompromitowanym - przekonywał. Dopytywany o samo stowarzyszenie założone przez byłego premiera, Błaszczak zaznaczył, że jego funkcjonowanie zależy od celu, jaki miałoby realizować. - Jeśli stowarzyszenia wewnątrz partii mają charakter think tanków, to w porządku - stwierdził. Jednocześnie nie ukrywał jednak, że w przypadku innych ambicji sytuacja mogłaby wyglądać inaczej.

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Jest spór w PiS? Błaszczak nie zaprzeczył

Prowadzący zwrócił uwagę, że pytania o przyszłość różnych środowisk w PiS sugerują, iż wewnętrzny spór nie został całkowicie wygaszony. Minister Błaszczak nie odrzucił tej interpretacji. - Ja myślę, że to jest istota sprawy - ocenił enigmatycznie. Najbardziej wymowne słowa padły jednak chwilę później, kiedy zapytany wprost, czy jest rozczarowany całą sytuacją. - Tak, jestem rozczarowany dlatego, że umówiliśmy się co do pewnego samoograniczenia - stwierdził jednoznacznie. 

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Wyjaśnił przy tym, że kierownictwo PiS uzgodniło koncentrację na krytyce rządu i prezentowaniu własnych propozycji. -Umówiliśmy się, że zajmujemy się przedstawieniem alternatywy wobec złych rządów Koalicji Obywatelskiej - zdradził. Zdaniem Błaszczaka medialne zainteresowanie inicjatywą Mateusza Morawieckiego niepotrzebnie przesłania działania PiS. - Rozczarowujące jest to, i nie mówię tego z pretensją do obserwatorów życia publicznego, ale rozczarowujące jest to, że pojawiają się takie tematy jak grill - powtórzył.

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