Napięte relacje Polski i Ukrainy. Wskazano, kto jest winny! Bezdyskusyjny "zwycięzca"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-06 8:31

W ostatnim czasie stosunki polsko-ukraińskie uległy znaczącemu pogorszeniu. Głównym przyczynkiem do tego stała się decyzja władz w Kijowie o nadaniu jednej z wojskowych jednostek specjalnych imienia "Bohaterów UPA". To poskutkowało decyzją Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który ten... odesłał kurierem. W najnowszym sondażu Polacy ocenili, kto jest najbardziej odpowiedzialny za ten kryzys.

Nawrocki i Zełenski w Warszawie
Autor: Mikołaj Buja/Kancelaria Prezydenta RP/ Materiały prasowe Prezydenci Nawrocki i Zełenski w Warszawie
  • Relacje Polski i Ukrainy są w ostatnim czasie bardzo napięte.
  • Polacy w najnowszym sondażu wskazują na konkretnych winnych tej sytuacji.
  • Zobacz, kto bezdyskusyjnie "wygrał" zdobywając najwięcej głosów.

Poza sprawą Orderu Orła Białego jest jeszcze decyzja władz w Kijowie, o utworzeniu Ukraińskiego Narodowego Panteonu, która wzbudziła w naszym kraju poważne obawy o to, czy nie znajdą się w nim zbrodniarze z UPA. Nie są one bezzasadne, zważywszy na buńczuczną postawię ukraińskich polityków, którzy odpowiadają na te wątpliwość twardymi stwierdzeniami, że nikt nie będzie wskazywał im, kogo mogą upamiętniać i czcić.

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Najnowsze badanie opinii publicznej ujawniło, jak Polacy postrzegają kwestię odpowiedzialności za rosnące napięcia polsko-ukraińskie. Zdecydowana większość ankietowanych (56%) obwiniła za to prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Prawie 20% (19,7%) wskazało na prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, a 20% uznało, że odpowiedzialność jest równomiernie rozłożona między obu przywódców. Zaledwie 4,3% badanych nie miało sprecyzowanego zdania.

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Co istotne, te poglądy znacząco różniły się w zależności od politycznych sympatii respondentów. Wśród wyborców koalicji rządzącej, to prezydent Polski był częściej wskazywany jako winny (44%), a 38% widziało winę po obu stronach. Tylko 18% z tej grupy obwiniło Zełenskiego. Zupełnie inne nastawienie panowało wśród elektoratu opozycji, gdzie aż 88% wskazało prezydenta Ukrainy jako głównego sprawcę eskalacji, a zaledwie po kilka procent obwiniało prezydenta Polski (3%) lub obu polityków (4%). Jak donosi Wirtualna Polska, osoby bez wyraźnych preferencji politycznych prezentowały rozkład odpowiedzi zbliżony do ogólnej średniej.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS w dniach 26-28 czerwca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Badanie zrealizowano metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).

Galeria poniżej: Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełeńskiemu

Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełeńskiemu
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Sonda
Czy decyzja o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego będzie mieć wpływ na relacje polsko-ukraińskie?
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