Aktywny rolnik nadal w grze. Minister Krajewski: Mamy inne narzędzia

Małgorzata Broniek-Ziółek
pmar
2026-07-07 11:29

W "Porannej Rozmowie" w RMF FM (7 lipca 2026) minister rolnictwa Stefan Krajewski wrócił do tematu tzw. aktywnego rolnika. Jego zdaniem przyjęcie tych przepisów pozwoliłoby uporządkować system dopłat i ograniczyć wypłacanie pieniędzy osobom, które formalnie posiadają ziemię, ale faktycznie nie prowadzą działalności rolniczej. Jednocześnie według Ministerstwa Rolnictwa rzeczywiście aktywnych producentów rolnych jest niespełna pół miliona, choć z systemu KRUS korzysta znacznie więcej osób. Minister Krajewski sugerował, że w przyszłości łatwiej będzie oddzielić osoby faktycznie utrzymujące się z produkcji rolnej od tych, które posiadają ziemię, ale prowadzą działalność zawodową poza rolnictwem.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski w studio. O zmianach w dopłatach dla rolników przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Super Ring/ Youtube

Minister przypomniał, że projekt nie wszedł w życie po wecie prezydenta Karola Nawrockiego. Ustawa miała ograniczyć pobieranie dopłat przez właścicieli gruntów, którzy nie prowadzą rzeczywistej produkcji rolnej. Jednocześnie Krajewski przekonywał, że resort szuka innych sposobów na weryfikację osób korzystających z rolniczych przywilejów. – Musimy sobie radzić innymi rozwiązaniami - tłumaczył.

Jako przykład wskazał rozwój systemów cyfrowych. – Wydaje się, że to powinno być coraz łatwiejsze, bo mamy KSeF, mamy już systemy połączone ze sobą, kompatybilne i możemy mieć pełną informację, chociażby kto składa wnioski o płatności obszarowe, a kto też korzysta z innych form wsparcia - podkreślił, wskazując na rozwój cyfrowych narzędzi administracji.

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Minister Krajewskiego podkreślał, że choć projekt ustawy o aktywnym rolniku został zablokowany, Ministerstwo Rolnictwa nie porzuciło celu, jakim jest skierowanie dopłat i innych form wsparcia przede wszystkim do osób rzeczywiście prowadzących gospodarstwa rolne.

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