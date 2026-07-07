Grzegorz Braun ma problem! Decyzja zapadła, odcięto go od obrad i pieniędzy!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-07 10:08

Grzegorz Braun i konfliktowe sytuacje w Parlamencie Europejskim? Aż chciałoby się ironicznie stwierdzić - nowe, nie znaliśmy. Polski europoseł właśnie został po raz kolejny ukarany za swoje zachowanie w Brukseli. Przewodnicząca PE Roberta Metsola ogłosiła w poniedziałek decyzję o wyciągnięciu zarówno, jak i finansowych i dyscyplinarnych konsekwencji Grzegorza Brauna, który jakiś czas temu publicznie obrażał szefową unijnej dyplomacji.

Europoseł Grzegorz Braun w czapce Star Wars i z opaską na oku. O karach dla polityka przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Gadomski Marcin / Super Express

W połowie marca tego roku Grzegorz Braun brał udział w obradach na posiedzeniu komisji ds. bezpieczeństwa i obrony SEDE, w których brała udział wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej, Kaja Kallas. W trakcie swojego wystąpienia nazwał on piastowane przez Kallas stanowisko w unijnej dyplomacji bezcelowym i zupełnie niepotrzebnym, obrażając przy tym szefową unijnej dyplomacji słowami o konflikcie na Bliskim Wschodzie. Dowodził z mównicy, że pełnym agresorem w tamtej wojnie pozostają wyłącznie "Żydzi, Izrael i diaspora żydowska wszędzie". -  A pani jest jedynie tłumikiem na końcu lufy tego pistoletu i to jest wszystko, co pani tu robi - oceniał bezkompromisowo (WIĘCEJ: Braun powiedział to o Żydach w Brukseli. Rozwścieczył przewodniczącego! "Zamknij się"). 

Sprawa ta nie została jak widać zapomniana w Parlamencie Europejskim. W poniedziałkowe popołudnie (6 lipca 2026 roku) jego szefowa Roberta Metsola poinformowała oficjalnie o nałożeniu kolejnych sankcji na polskiego, niezrzeszonego europosła. Oceniła ona zachowanie Grzegorza Brauna jako uderzające wprost w autorytet instytucji. Jak przekonywała: 

- Niewłaściwe zachowanie Brauna narusza godność i reputację izby. Wzięłam również pod uwagę powtarzający się brak poszanowania przez pana Brauna standardów postępowania.

Ta decyzja ma konkretne konsekwencje dla polityka. Zgodnie z ogłoszeniem, od 16 czerwca Braun będzie przez 20 kolejnych dni całkowicie wykluczony z wszelkich działań w unijnej komisji ds. bezpieczeństwa i obrony. Dodatkowo, nałożono na niego karę finansową – potrącenie równowartości dwóch dniówek z przysługującej mu diety.

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Oficjalne wytyczne precyzują, że stała dieta w europarlamencie, przeznaczona na pokrycie kosztów takich jak noclegi i posiłki (jako dodatek do pensji), wynosi dokładnie 350 euro za dzień pracy.

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GRZEGORZ BRAUN