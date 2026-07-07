Grzegorz Braun ma problem! Decyzja zapadła, odcięto go od obrad i pieniędzy!

W połowie marca tego roku Grzegorz Braun brał udział w obradach na posiedzeniu komisji ds. bezpieczeństwa i obrony SEDE, w których brała udział wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej, Kaja Kallas. W trakcie swojego wystąpienia nazwał on piastowane przez Kallas stanowisko w unijnej dyplomacji bezcelowym i zupełnie niepotrzebnym, obrażając przy tym szefową unijnej dyplomacji słowami o konflikcie na Bliskim Wschodzie. Dowodził z mównicy, że pełnym agresorem w tamtej wojnie pozostają wyłącznie "Żydzi, Izrael i diaspora żydowska wszędzie". - A pani jest jedynie tłumikiem na końcu lufy tego pistoletu i to jest wszystko, co pani tu robi - oceniał bezkompromisowo (WIĘCEJ: Braun powiedział to o Żydach w Brukseli. Rozwścieczył przewodniczącego! "Zamknij się").

Sprawa ta nie została jak widać zapomniana w Parlamencie Europejskim. W poniedziałkowe popołudnie (6 lipca 2026 roku) jego szefowa Roberta Metsola poinformowała oficjalnie o nałożeniu kolejnych sankcji na polskiego, niezrzeszonego europosła. Oceniła ona zachowanie Grzegorza Brauna jako uderzające wprost w autorytet instytucji. Jak przekonywała:

- Niewłaściwe zachowanie Brauna narusza godność i reputację izby. Wzięłam również pod uwagę powtarzający się brak poszanowania przez pana Brauna standardów postępowania.

Ta decyzja ma konkretne konsekwencje dla polityka. Zgodnie z ogłoszeniem, od 16 czerwca Braun będzie przez 20 kolejnych dni całkowicie wykluczony z wszelkich działań w unijnej komisji ds. bezpieczeństwa i obrony. Dodatkowo, nałożono na niego karę finansową – potrącenie równowartości dwóch dniówek z przysługującej mu diety.

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Oficjalne wytyczne precyzują, że stała dieta w europarlamencie, przeznaczona na pokrycie kosztów takich jak noclegi i posiłki (jako dodatek do pensji), wynosi dokładnie 350 euro za dzień pracy.

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