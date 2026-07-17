Prof. Dudek rozgryzł Kaczyńskiego?! Nakreślił dwa możliwe scenariusze w związku z Morawieckim. Wspomniał o klątwie!

W ciągu ostatnich dni polską politykę zajmowała m.in. sprawa PiS. Jak wiadomo władze dały swoim działaczom 7 dni na to, by zobowiązali się do natychmiastowego wystąpienia ze stowarzyszeń, czyli do czwartku 23 lipca i złożyli stosowne oświadczenia o braku przynależności do tych organizacji do przewodniczącego klubu. W grę wchodzi także stowarzyszenie założone niedawno przez Mateusza Morawieckiego.

- Już wiemy, że Mateusz Morawiecki odrzucił ultimatum władz PiS. Rozejm, który został zawarty, został przez prezesa zburzony. Nie do końca rozumiem, dlaczego akurat teraz. Pewnie są tu informacje, których ja nie posiadam, a skłoniły prezesa do takiego radykalnego posunięcia. (...) Pojawiła się informacja, że istnienie stowarzyszeń może przez PKW być wykorzystane do pretekstu, że PiS źle gospodaruje środkami finansowymi, a to byłby pretekst do zabrania subwencji PiS. Moim zdaniem to naciągane tłumaczenie, dlatego że stowarzyszenia nie miały charakteru politycznego, a przepisy nie zabraniają członkom partii należenia do stowarzyszeń. To jest, moim zdaniem, pretekst - ocenia profesor Antoni Dudek.

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Jego zdaniem w rzeczywistości są inne powody, których on nie zna, bo "są one w głowie prezesa, który postanowił przyspieszyć rozgrywkę, której ja się spodziewałem wiosną przyszłego roku". Prof. Dudek przyznaje wprost:

Od dłuższego czasu nie miałem wątpliwości, że pęknięcie w PiS jest nienaprawialne, tylko sądziłem, że prezes będzie próbował przeczekać Morawieckiego do wiosny przyszłego roku i dopiero na etapie kończenia prac nad listami wszyscy ludzie Morawieckiego zostaną usunięci. Być może za chwilę się dowiemy, ilu realnie polityków PiS pójdzie za Morawieckim. Być może przez ostatnie miesiące od kwietnia prezesowi udało się część przeciągnąć na swoją stronę i uznał, że o ile w kwietniu było to 50, a dziś 20-kilku, to ich może poświęcić.

Jednak zdaniem profesora kluczowe będą najbliższe dni, a konkretnie dzień, w którym minie wyznaczony przez władze Prawa i Sprawiedliwości na deklarację ws. stowarzyszeń. Tu prof. Antoni Dudek nakreśla dwa scenariusze:

- Teraz zobaczymy, co się wydarzy w czwartek, jaki będzie wyrok prezesa. Czy oni zostaną wykluczeni, czy zawieszeni. Jeśli zostaną zawieszeni, Morawiecki i jego zwolennicy, tzn. że prezes zawrze kolejny rozejm i będą w stanie zawieszenia na czas bliżej nieokreślony z myślą, że możecie do nas wrócić, ale musicie się ukorzyć. Ale jeśli zostaną wykluczeni, to najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z ostatecznym rozstaniem, jeśli prezes to opatrzy komentarzem, mianowicie prezes z kamienną twarzą powie: że "mieliśmy wroga w partii i przez lata nie wiedzieliśmy o tym, że on taki zakłamany pod nami rył i Morawiecki pokazał swoje oblicze, i agencie Tuska wracaj do swego szefa". Jeśli prezes obdarzy Morawieckiego taką klątwą, to tu oczywiście dalszego porozumienia nie będzie. Niewykluczone, że się jednak prezes przed tym powstrzyma. Natomiast kluczem będą sondaże o partii Morawieckiego i zobaczymy, ile ma PiS bez Morawieckiego, a ile ta jego hipotetyczna partia - przyznał ekspert.

W przekonaniu profesora nie jest możliwe, by na dłuższą metę, po tym co się zdarzyło, Morawiecki mógł być dalej w jednej formacji z Kaczyńskim czy Czarnkiem: - Raz można było taką operację przeprowadzić i separację przeprowadzić, ale tu już się nie uda posklejać. Pytanie, jak dokona się ten rozwód, czy w sposób krótki, gwałtowny, czy to potrwa, gnijąc w konwulsjach, i ostatecznie się rozsypie wiosną przyszłego roku - podsumował prof. Dudek.