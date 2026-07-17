Mateusz Morawiecki odejdzie z PiS?! Polacy już wiedzą. Sondaż pokazuje to, jak na dłoni

Od pewnego czasu coraz częściej pojawiają się głosy, że Mateusz Morawiecki mógłby iść własną drogą oraz stworzyć nową partię. Co więcej, potencjalna formacja byłego premiera bywa uwzględniana nawet w sondażach. Jak wiadomo polityk kilka miesięcy temu założył własne stowarzyszenia "Rozwój Plus", które jest jego oczkiem w głowie.

Teraz, gdy kierownictwo PiS podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania, znów pojawiają się pytania na temat politycznej przyszłość Morawieckiego.

Prezes partii, Jarosław Kaczyński rozmawiał w piątek (17 lipca) z Mateuszem Morawieckim. Jak przekazał rzecznik partii, Rafał Bochenek: - To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii – nigdy obok i nie w kontrze do nich. W komunikacie tym dodano także, że decyzje władz partii ws. stowarzyszeń są aktualne.

Co w takim razie zdaniem Polaków czeka Morawieckiego? Sprawdził to Instytut Badań Pollster w sondażu wykonanym dla „Super Expressu" zadając badanym pytanie: - Czy uważasz, że do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych Mateusz Morawiecki odejdzie z PiS?

Jak się okazuje większość badanych nie ma złudzeń, że tak się stanie. Odpowiedź "tak" wskazało 42 proc. osób, a "nie" jedynie 26 proc. respondentów. Na "nie mam zdania/nie wiem" postawiło zaś 32 proc.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 16-17.07.2026 roku metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

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