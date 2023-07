Jakub Banaś kandydatem Konfederacji do Sejmu. Prokuratura postawiła mu zarzuty

Syn Mariana Banasia ma być gwarantem tego, że Konfederacja nie wejdzie w koalicję z PiS. - Jakub Banaś tym różni się od Mariana Banasia, że jeszcze bardziej nie lubi PiS-u, jeszcze bardziej chce rozliczyć PiS i jeszcze bardziej chce pisowców rozliczyć, a niestety jest za co rozliczać - tak lider Konfederacji "reklamował" kandydata. Sam Jakub Banaś zapewnia, że nie startuje po to, by schować się za immunitetem. - W mojej sprawie nic się nie dzieje, nie boję się, że coś na mnie wyciągną, jestem spokojny. Będę tłumaczył, walczył... - zapowiada. W przesłanej do redakcji "Rzeczpospolitej" informacji prokuratura twierdzi, że "zarzuty przedstawione Jakubowi B. są aktualne. "W wątku dotyczącym tego podejrzanego w dalszym ciągu kompletowany jest materiał dowodowy, m.in. oczekujemy na wyniki kontroli zleconych organom administracji skarbowej" – wyjaśnia szefowa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Elżbieta Pieniążek.

Co ciekawe, syn prezesa NIK i kandydat na posła mówi nam, że wybory mogą się wcale nie odbyć! - Pan Kaczyński i cały jego dwór będą za wszelką cenę dążyć do tego, by utrzymać władzę - ocenia. - Są konkretne instrumenty prawne, np. stan wyjątkowy, który można wprowadzić pod pewnym pretekstem i przedłużyć funkcjonowanie obecnego układu - tłumaczy syn Mariana Banasia. Przy okazji kandydat na posła zdradził, że ojciec o jego starcie w wyborach dowiedział się z... mediów. - Tata był bardzo zdumiony, ale szybko się dostosował - ujawnia nam pani Agnieszka, małżonka Jakuba Banasia, która mocno wspiera męża na jego politycznej drodze - Po burzliwej rozmowie telefonicznej na drugi dzień wyszło słońce - dodaje tajemniczo. Emocje ponoć były ogromne. - Ojciec miał swoje zdanie zdecydowane, ja też miałem zdecydowanie zdanie... Jak się spotyka dwóch gości, którzy mają zdecydowane zdanie, do tego górali z góralską krwią i temperamentem, to zawsze pewna energia się wyzwala i atmosfera gęstnieje - uchyla rąbka tajemnicy Jakub Banaś.

