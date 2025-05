Sensacja w Watykanie! Amerykanin Leon XIV nowym papieżem! Trump: "To wielki zaszczyt dla naszego kraju!"

Express Biedrzyckiej w piątek 9 maja

Czego możemy się spodziewać w "Expressie Biedrzyckiej" w piątek 9 maja 2025 roku? Z pewnością analizy bieżących wydarzeń politycznych, które w ostatnim czasie nabrały tempa. Czy goście odniosą się do najnowszych decyzji rządu? Jak ocenią napięcia na arenie międzynarodowej? Jacek Nizinkiewicz, jako ekspert od polityki, z pewnością przedstawi swoje unikalne spojrzenie na te kwestie.

Nie zabraknie również komentarzy do sytuacji gospodarczej. Tomasz Żółciak z Money.pl z pewnością podzieli się swoimi prognozami dotyczącymi inflacji, stóp procentowych i wpływu globalnych wydarzeń na polską gospodarkę. Czy czeka nas spowolnienie gospodarcze? Jakie działania powinny podjąć firmy i konsumenci?

Zaś O. Paweł Gużyński z pewnością wyjaśni wszelkie kruczki związane z wyborem nowego papieża i spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jak Kościół powinien reagować na wyzwania współczesnego świata?

"Express Biedrzyckiej" słynie z otwartej i dynamicznej formuły, dlatego możemy spodziewać się wymiany zdań, różnic w poglądach i ciekawych argumentów. To doskonała okazja, aby posłuchać ekspertów i wyrobić sobie własne zdanie na temat najważniejszych wydarzeń dnia. Nie przegap! Włącz "Express Biedrzyckiej" o 9:00 na kanale "Super Expressu" na You Tube. Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Polsce i na świecie!

