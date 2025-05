Duda o nowym papieżu

Jest nowy papież - Leon XIV. Jest też natychmiastowa reakcja prezydenta Polski Andrzeja Dudy na wieści płynące z Watykanu. "Z całego serca, w imieniu Narodu Polskiego i własnym, składam serdeczne gratulacje Jego Świątobliwości Papieżowi Leonowi XIV z okazji wyboru na Stolicę Piotrową" - napisał na platformie X, prezydent Andrzej Duda. I dodał: To moment głęboko poruszający dla wspólnoty Kościoła katolickiego i dla całego świata. W Polsce przeżywamy go z wielkim wzruszeniem i nadzieją – jako naród, który – jak przypominał Święty Jan Paweł II – poprzez 1000-letni ciąg swoich dziejów związał się z Kościołem Chrystusowym i ze Stolicą Rzymską szczególnym węzłem duchowej jedności". Andrzej Duda kontynuował swój wpis: "Proszę przyjąć zapewnienie o gotowości Rzeczypospolitej do dalszego zacieśniania tych wyjątkowych więzi – w imię wspólnych wartości, odpowiedzialności za dobro wspólne i umacniania pokoju na świecie. Niech Bóg prowadzi Waszą Świątobliwość na drodze tej wielkiej misji".

Kim jest nowy papież?

Po burzliwych obradach konklawe, Watykan ma nowego Papieża! O godzinie 18:08 z komina Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym, a dzwony Bazyliki Watykańskiej obwieściły światu wybór nowego zwierzchnika Kościoła Katolickiego. Papieżem został kard. Robert Prevost, który przyjął imię Leona XIV. To pierwszy w historii Amerykanin, który został głową Kościoła katolickiego.

Konklawe 2025. Kardynałowie wybierają następnego papieża Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Z całego serca, w imieniu Narodu Polskiego i własnym, składam serdeczne gratulacje Jego Świątobliwości Papieżowi Leonowi XIV z okazji wyboru na Stolicę Piotrową. To moment głęboko poruszający dla wspólnoty Kościoła katolickiego i dla całego świata. W Polsce przeżywamy go z…— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 8, 2025

WIELKI QUIZ. Śladami Papieży: Quiz o Franciszku i Janie Pawle II Pytanie 1 z 20 Skąd pochodził Papież Franciszek? Hiszpania Argentyna Włochy Następne pytanie