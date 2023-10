i Autor: Marek Kudelski/Super Express; Shutterstock; Artur Hojny/Super Express; Art Service/Super Express; Jacek Dominski/REPORTER

To ostatni dzień kampanii! Wszyscy politycy w terenie, a wieczorem wielki finał

KALA | PAP 8:23

W piątek 13 października punktualnie o północy zaczyna się cisza wyborcza. Do tego czasu wszystkie sztaby wyborcze działają dziś na najwyższych obrotach. Politycy w terenie do ostatniej minuty będą przekonywać do siebie wyborców. Na finał Jarosław Kaczyński poprowadzi wiec PiS w Sandomierzu, a Donald Tusk przejedzie tego jednego dnia pięć województw, by zakończyć kampanię w domu - czyli w Sopocie.