Marszałek Witek do kobiet: Idźcie na wybory

Witek - o wyniku wyborów zadecydują kobiety

Wśród tych, którzy są niezdecydowani jest bardzo wiele kobiet – powiedziała w Stargardzie marszałek Sejmu Elżbieta Witek, apelując, by kobiety poszły na wybory. – Od was w tych wyborach może zależeć wszystko – powiedziała.

– Te kobiety, które wychodzą na ulicę, to my wiemy o co one walczą, ale są miliony kobiet, które tak nie robią – mówiła marszałek Sejmu. – Siedzą w domu, ponieważ czują się zaszczute, boją się wyrazić swoje poglądy, bo myślą, że ich jest garstka. Nie, proszę pań, nas są miliony, nas jest znacznie więcej – podkreśliła. Jak dodała, „wobec tego nie mamy najmniejszego powodu do tego, żeby się czuć gorszymi i mamy prawo do tego, żeby mieć swoje poglądy”.

– Ale to są kobiety, które się boją tego wrzasku, tego krzyku, tej agresji, tej nienawiści. Ja się im nie dziwię. Jestem w polityce, więc do pewnych sytuacji jestem przyzwyczajona, choć nie powiem, żeby one mnie nie dotykały. Ale to jest polityka i mogę pewne sytuacje zrozumieć – mówiła marszałek Sejmu.

– Otóż drogie panie: od was w tych wyborach może zależeć wszystko, dlatego apeluję do wszystkich pań, które są rozsądne, rozważne, mają swoje poglądy i nie powinny się ich wstydzić: powinny uwierzyć we własne siły, we własne możliwości, że od nich naprawdę 15. października 2023 roku będzie zależała przyszłość Polski na następne dekady – powiedziała marszałek Witek.

Źródło: tvp info

