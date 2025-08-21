Alarm w Polsce! Poderwano myśliwce! "Stan najwyższej gotowości"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-08-21 7:38

W związku z intensyfikacją rosyjskich ataków na terytorium Ukrainy, w tym użyciem rakiet hipersonicznych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło w czwartkowy poranek (2 sierpnia 2025 roku) decyzję o poderwaniu dyżurnych par myśliwskich. Systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Jak podkreślają służby, działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiego terytorium i obywateli, szczególnie w regionach przygranicznych. Co dokładnie się dzieje?

Polska poderwała myśliwce po rosyjskim ataku na Ukrainę. Wojsko w gotowości

i

Autor: Nuh Erkan / / pexels.com/ CC0 Polska poderwała myśliwce po rosyjskim ataku na Ukrainę. Wojsko w gotowości
  • Polska podniosła alarm w związku z intensywną aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, zagrażającą przestrzeni powietrznej
  • W związku z zagrożeniem poderwano myśliwce
  • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych monitoruje sytuację. Sprawdź, co oznacza to dla bezpieczeństwa kraju.

Polska poderwała myśliwce. "Wszystkie dostępne siły i środki"

- W polskiej przestrzeni powietrznej operują samoloty Sił Powietrznych oraz lotnictwa sojuszniczego – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w wydanym oficjalnym komunikacie. Decyzja o poderwaniu myśliwców jest bezpośrednią reakcją na wzmożoną aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które przeprowadziło kolejny atak na terytorium Ukrainy.

Zobacz: „Myślałem, że wojna wybuchła”. Nocna eksplozja w Osinach wstrząsnęła mieszkańcami

Rosjanie użyli m.in. rakiet hipersonicznych, co stanowi poważne zagrożenie.

Służby w stanie najwyższej gotowości. Co oznaczają poderwane myśliwce?

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie dostępne siły i środki. - Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości – czytamy. Działania te mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli, w szczególności w rejonach graniczących z obszarami objętymi działaniami wojennymi.

Sprawdź: Wołodymyr Petraniuk dla "Super Expressu": Boję się, że Trump sprzeda Ukrainę Putinowi

Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśliło przy tym, że pozostaje w stałej gotowości do reagowania i na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji.

Polityka SE Google News
Obiekt w Osinach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROSJA
MYŚLIWCE
WOJNA W UKRAINIE