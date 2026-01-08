Trzaskowski o dwukadencyjności: "Paradoksalnie będzie więcej wpływów partyjnych"

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-08 21:20

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wypowiedział się na temat ewentualnego zniesienia dwukadencyjności w samorządach, prezentując swoją perspektywę. W rozmowie z TVN24 stanowczo podkreślił, że to mieszkańcy miast i miasteczek najlepiej wiedzą, czy ich włodarz powinien kontynuować swoją misję. Jego zdaniem, wszelkie ograniczenia mogą przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.

Rafał Trzaskowski. Sesja budżetowa Rady Warszawy

i

Autor: Facebook/ Materiały prasowe Prezydent Warszawy omawia finanse stolicy na 2026 r.
  • Rafał Trzaskowski ostrzega, że nowe decyzje mogą osłabić głos obywateli w samorządach.
  • Prezydent Warszawy uważa, że partie polityczne mogą zyskać większą kontrolę nad lokalnymi władzami.
  • Dowiedz się, dlaczego Trzaskowski stawia na zaufanie do wyborców i jakie konsekwencje mogą mieć ograniczenia dla mieszkańców.

Więcej wpływów partyjnych?

Polityk odniósł się do argumentów mówiących o potrzebie limitowania kadencji w celu rozbicia lokalnych układów i sitw. Według Trzaskowskiego, wprowadzenie ograniczenia do zaledwie dwóch kadencji może paradoksalnie wzmocnić wpływy partii politycznych. Dlaczego? Ponieważ samorządowcy, stojąc przed wizją końca swojej kariery na stanowisku, zaczną szukać alternatyw.

- Paradoksalnie jest dokładnie odwrotnie, tzn. jeżeli by wprowadzony został limit, tylko dwie kadencje, to większość samorządowców będzie się zastanawiała, co dalej, w związku z tym w pewnym sensie będą się uzależniali bardziej od partii politycznej, będą się starali o to, żeby w przyszłości być może dalej kontynuować swoją karierę polityczną – wyjaśnił prezydent Warszawy w TVN24.

- Tego typu decyzje doprowadzą do tego, że będzie więcej wpływów partyjnych i politycznych paradoksalnie, niż wpływów obywateli. Ja uważam, że to obywatele powinni podejmować decyzje - dodał.

Czy to obywatele stracą głos?

Rafał Trzaskowski podkreśla, że tego typu decyzje, zamiast zwiększać wpływ obywateli, mogą doprowadzić do sytuacji, w której to partie polityczne zyskają większą kontrolę nad lokalnymi władzami. Jego zdaniem, klucz do sprawnego i transparentnego samorządu leży w zaufaniu do wyborców. To oni, poprzez swoje głosy, powinni decydować o przyszłości swoich włodarzy. Ograniczenia mogą więc osłabić bezpośredni wpływ mieszkańców na lokalną politykę, spychając ich decyzje na drugi plan.

Nawrockiemu puściły nerwy. Podsumował Czarzastego: "Postkomunista z 20 tys. głosów"

Debata o przyszłości samorządów

Kwestia dwukadencyjności od lat budzi gorące dyskusje w polskiej polityce. Zwolennicy tego rozwiązania często wskazują na potrzebę "wietrzenia" lokalnych struktur władzy, zapobiegania korupcji i powstawaniu nieformalnych układów. Argumentują, że długotrwałe sprawowanie urzędu przez jedną osobę może prowadzić do stagnacji i oderwania od rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Trzaskowski, choć dostrzega te obawy, wskazuje na potencjalne ryzyko, jakim jest centralizacja władzy politycznej i osłabienie autentycznej samorządności, gdzie to obywatele są ostatecznymi recenzentami pracy swoich przedstawicieli. Jego wypowiedź dodaje nowy, zaskakujący wymiar do tej trwającej debaty.

Poniżej galeria zdjęć: Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski na uroczystej gali po Konkursie Chopinowskim

Polityka SE Google News
Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski na uroczystej gali po Konkursie Chopinowskim
21 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Arkadiusz Myrcha
Sonda
Czy dwukadencyjność w samorządach to dobre rozwiązanie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RAFAŁ TRZASKOWSKI