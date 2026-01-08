Nawrockiemu puściły nerwy. Podsumował Czarzastego: "Postkomunista z 20 tys. głosów"

Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował marszałka Sejmu, nazywając go "postkomunistą z 20 tys. głosów".

Nawrocki zarzuca marszałkowi grożenie wetem prezydentowi, wybranemu przez 10,5 mln Polaków, podkreślając dysproporcję w poparciu społecznym.

Sprawdź, jak te bezprecedensowe słowa mogą wpłynąć na relacje między Pałacem Prezydenckim a parlamentem.

Nawrocki uderza w marszałka Sejmu: „Człowiek z 20 tys. głosów”

Karol Nawrocki, prezydent Polski, w bezprecedensowy sposób skomentował pozycję marszałka Sejmu, odnosząc się do jego poparcia społecznego.

„Zobaczcie państwo sytuację, w której dzisiaj drugą najważniejszą osobą w państwie, oczywiście zgodnie z rygorami polskiej demokracji, już zostawiam to, że jest postkomunista, nie chcę o tym dyskutować, natomiast jest człowiek, który dostał 20 tysięcy głosów i przegrał z człowiekiem ze swojej listy z ostatniego miejsca” – powiedział Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że mimo iż takie układy koalicyjne są zgodne z zasadami demokracji, to „zwykli Polacy, tacy jak ja i jak wielu z nas, chyba mają poparcie, że budzi to pewien absmak”. Jego słowa jasno wskazują na frustrację związaną z dysproporcją między poparciem społecznym a wpływem politycznym.

„Będzie korzystał z weta, którego nie ma” – ostry zarzut prezydenta

Najmocniejszy punkt wypowiedzi Nawrockiego dotyczył rzekomych gróźb marszałka Sejmu wobec prezydenckich inicjatyw ustawodawczych.

„Że oto wychodzi człowiek, nie tylko postkomunista, ale z poparciem 20 tysięcy głosów i mówi do człowieka, który ma 10,5 miliona głosów w wyborach bezpośrednich, że będzie korzystał z weta, którego nie ma, w stosunku do jego inicjatywy ustawodawczej” – grzmiał prezydent.

Te słowa sugerują, że marszałek Sejmu, mimo ograniczonego mandatu społecznego, próbuje blokować działania prezydenta, powołując się na uprawnienia, które w rzeczywistości mu nie przysługują w kontekście prezydenckich inicjatyw. Nawrocki podkreślił, że właśnie po to jest prezydentura, „żeby naród miał po prostu prawo głosu i mógł oceniać tego typu zachowania dzisiejszego marszałka”.

Zmarł Poseł SLD i prezydent Łomży. Był znany z afery "na cztery ręce"

Konsekwencje dla sceny politycznej

Ostra wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego z pewnością wywoła gorącą debatę polityczną. Podkreślenie dysproporcji w poparciu społecznym między prezydentem a marszałkiem Sejmu, a także zarzut o posługiwanie się „wetem, którego nie ma”, może zaostrzyć konflikt między Pałacem Prezydenckim a parlamentem. Słowa Nawrockiego mogą być interpretowane jako próba mobilizacji elektoratu prezydenckiego i podważenia legitymacji działań obecnej większości parlamentarnej.

Poniżej galeria zdjęć: Prawdziwe relacje Jarosława Kaczyńskiego z Karolem Nawrockim

