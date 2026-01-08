Nawrockiemu puściły nerwy. Podsumował Czarzastego: "Postkomunista z 20 tys. głosów"

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-08 20:22

Karol Nawrocki ostro ocenił polską scenę polityczną, uderzając w marszałka Sejmu. Czy jego słowa o "postkomuniście z 20 tysiącami głosów" to zapowiedź prawdziwej burzy? Dowiedz się, co dokładnie powiedział prezydent Nawrocki i jakie mogą być konsekwencje.

Karol Nawrocki

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przemawiający publicznie z otwartymi ustami, ubrany w garnitur i czerwony krawat, z polską flagą na klapie. Tło częściowo białe i czerwone. Więcej o zmianach w L4 przeczytasz na Super Biznes.
  • Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował marszałka Sejmu, nazywając go "postkomunistą z 20 tys. głosów".
  • Nawrocki zarzuca marszałkowi grożenie wetem prezydentowi, wybranemu przez 10,5 mln Polaków, podkreślając dysproporcję w poparciu społecznym.
  • Sprawdź, jak te bezprecedensowe słowa mogą wpłynąć na relacje między Pałacem Prezydenckim a parlamentem.

Nawrocki uderza w marszałka Sejmu: „Człowiek z 20 tys. głosów”

Karol Nawrocki, prezydent Polski, w bezprecedensowy sposób skomentował pozycję marszałka Sejmu, odnosząc się do jego poparcia społecznego. 

„Zobaczcie państwo sytuację, w której dzisiaj drugą najważniejszą osobą w państwie, oczywiście zgodnie z rygorami polskiej demokracji, już zostawiam to, że jest postkomunista, nie chcę o tym dyskutować, natomiast jest człowiek, który dostał 20 tysięcy głosów i przegrał z człowiekiem ze swojej listy z ostatniego miejsca” – powiedział Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że mimo iż takie układy koalicyjne są zgodne z zasadami demokracji, to „zwykli Polacy, tacy jak ja i jak wielu z nas, chyba mają poparcie, że budzi to pewien absmak”. Jego słowa jasno wskazują na frustrację związaną z dysproporcją między poparciem społecznym a wpływem politycznym.

„Będzie korzystał z weta, którego nie ma” – ostry zarzut prezydenta

Najmocniejszy punkt wypowiedzi Nawrockiego dotyczył rzekomych gróźb marszałka Sejmu wobec prezydenckich inicjatyw ustawodawczych. 

„Że oto wychodzi człowiek, nie tylko postkomunista, ale z poparciem 20 tysięcy głosów i mówi do człowieka, który ma 10,5 miliona głosów w wyborach bezpośrednich, że będzie korzystał z weta, którego nie ma, w stosunku do jego inicjatywy ustawodawczej” – grzmiał prezydent.

Te słowa sugerują, że marszałek Sejmu, mimo ograniczonego mandatu społecznego, próbuje blokować działania prezydenta, powołując się na uprawnienia, które w rzeczywistości mu nie przysługują w kontekście prezydenckich inicjatyw. Nawrocki podkreślił, że właśnie po to jest prezydentura, „żeby naród miał po prostu prawo głosu i mógł oceniać tego typu zachowania dzisiejszego marszałka”.

Zmarł Poseł SLD i prezydent Łomży. Był znany z afery "na cztery ręce"

Konsekwencje dla sceny politycznej

Ostra wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego z pewnością wywoła gorącą debatę polityczną. Podkreślenie dysproporcji w poparciu społecznym między prezydentem a marszałkiem Sejmu, a także zarzut o posługiwanie się „wetem, którego nie ma”, może zaostrzyć konflikt między Pałacem Prezydenckim a parlamentem. Słowa Nawrockiego mogą być interpretowane jako próba mobilizacji elektoratu prezydenckiego i podważenia legitymacji działań obecnej większości parlamentarnej.

Poniżej galeria zdjęć: Prawdziwe relacje Jarosława Kaczyńskiego z Karolem Nawrockim

Polityka SE Google News
Prawdziwe relacje Jarosława Kaczyńskiego z Karolem Nawrockim
17 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Arkadiusz Myrcha
Sonda
Czy Włodzimierz Czarzasty to dobry marszałek Sejmu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
WŁODZIMIERZ CZARZASTY