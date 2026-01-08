Nawrocki zapowiada referendum ws. konstytucji. „To zasadniczy cel dla Polski”

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił ambitny plan uchwalenia nowej konstytucji, która ma wyeliminować wady obecnej ustawy zasadniczej.

Nawrocki podkreśla, że głowa państwa musi aktywnie korzystać ze swoich prerogatyw, a nowa konstytucja zapewni stabilność i jasność prawną.

Dowiedz się, dlaczego nowa konstytucja jest "zasadniczym celem" dla Polski i czy kraj jest gotowy na tak fundamentalną zmianę do 2030 roku.

„Klarowność ustawy zasadniczej to cel państwa”

Podczas czwartkowego spotkania w Pałacu Prezydenckim z byłym prezydentem Andrzejem Dudą, Nawrocki mówił o potrzebie uporządkowania zasad ustrojowych. Jak wskazał, doświadczenia kolejnych prezydentów pokazują, że obecna konstytucja zawiera rozwiązania, które generują spory kompetencyjne.

"Chodzi o przyszłość, o pewną klarowność zasadniczego aktu prawnego Rzeczypospolitej, który wyeliminuje już te wady, o których dzisiaj rozmawiamy z perspektywy kilku prezydentów" – podkreślił Nawrocki, wskazując na potrzebę stworzenia dokumentu, który zapewni stabilność i jasność prawną na lata.

Prezydent jako "strażnik konstytucji" – czy rola jest tylko symboliczna?

Prezydent Nawrocki stanowczo zaznaczył, że rola głowy państwa nie powinna być ograniczona wyłącznie do symboliki. W jego ocenie "strażnik konstytucji powinien egzekwować posiadane prerogatywy i nie wahać się z nich korzystać". Wśród kluczowych narzędzi, którymi dysponuje prezydent, wymienił m.in. prawo weta oraz decyzje dotyczące nominacji generalskich i oficerskich.

Nawiązał również do niedawnych napięć związanych z interpretacją kompetencji prezydenta w stosunkach z rządem i parlamentem. Podkreślił, że tylko jasne i precyzyjne reguły ustrojowe mogą zagwarantować stabilność państwa i uniknąć przyszłych konfliktów.

Duda: prezydent gwarantem ciągłości władzy

Były prezydent Andrzej Duda, uczestniczący w spotkaniu, zwrócił uwagę na inny, niezwykle ważny aspekt konstytucyjnej roli głowy państwa, gwarancję ciągłości władzy państwowej. Duda ocenił, że "pięknym przykładem" realizacji tej zasady było płynne przekazanie urzędu prezydenckiego osobie z tego samego obozu politycznego, co świadczy o dojrzałości polskiej demokracji.

"Poprzedni prezydenci wiedzą, z czym się mierzysz" – co to oznacza?

Prezydent Nawrocki przytoczył również intrygujące słowa, które usłyszał od Andrzeja Dudy przed objęciem urzędu:

"Tylko poprzedni prezydenci są w stanie zrozumieć, z czym będziesz się mierzył w najbliższych latach".

Ta wypowiedź podkreśla unikalne wyzwania i odpowiedzialność, jaką niesie ze sobą najwyższy urząd w państwie. Nawrocki zaznaczył, że mimo różnic politycznych, wszystkim byłym głowom państwa należy się szacunek wynikający z pełnionej funkcji.

Nawrockiemu puściły nerwy. Podsumował Czarzastego: "Postkomunista z 20 tys. głosów"

Nowa konstytucja do 2030 roku? Ambitny plan prezydenta

Ambicje prezydenta Nawrockiego sięgają daleko. Już w swoim pierwszym orędziu w sierpniu 2025 roku zapowiedział dążenie do uchwalenia nowej konstytucji do 2030 roku. W kolejnych wypowiedziach, odnosząc się m.in. do sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, oceniał, że obecna ustawa zasadnicza "w ostatnich dwóch latach jest regularnie łamana".

"Nowa konstytucja będzie próbą usystematyzowania tego, co dzieje się w Polsce" – mówił w listopadzie, dodając, że jeśli "proces destabilizacji państwa" nie zostanie zatrzymany, wystąpi o referendum.

Czy Polska jest gotowa na tak fundamentalną zmianę?

