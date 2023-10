Kaczyński ostro o rządach PO

- Oni przez czas swoich rządów rabowali budżet państwa na setki miliardów złotych. To było na ich rzecz, oni budowali z tego swoje majątki, żeby się zabezpieczyć - powiedział Kaczyński. Lider PiS oznajmił, że opozycja - gdy dojdzie do władzy - będzie chciała zabrać to, co Prawo i Sprawiedliwość dało Polakom w ramach dodatków socjalnych. - Czy oni będą kontynuowali tę politykę, która kosztuje już przeszło 100 mld złotych? Jak oni będą kradli, to nie będzie nas na to stać – powiedział szef PiS

Kaczyński wymieniał również inwestycje w wojsko i policję, które opozycja po dojściu do władzy zlikwiduje. - Rozkradano na VAT-ie, na paliwach. To było tolerowane i prawo było tak skonstruowane, żeby trudno było to usunąć - ocenił.- Tusk zgodził się na likwidację polskich stoczni, żeby przetrwały te niemieckie. Pani Merkel mówiła mu przez telefon też o takich sprawach, jak wiek emerytalny.

Kaczyński o opozycji: to grupa nieuków i leniuchów

Prezes PiS dodał, że poza różnicami ideologicznymi była, także ogromna różnica kompetencyjna pomiędzy rządem PiS, a rządem PO. - Nie ma większej głupoty niż opowiadanie o tym, że opozycja ma jakieś kompetencje. To grupa nieuków i leniuchów - powiedział Jarosław Kaczyński. Zdaniem prezesa PiS przez lata w Polsce uczono "pedagogiki wstydu" i "mikromanii narodowej". - Czasem od nich słyszę, że oni mają obrzydzenie do Polski. To niech idą do diabła - podkreślił i dodał, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi "edukację patriotyczną". - To się nie podoba Niemcom, Rosji i "lumpenelitom". Oni są wściekli, że my realizujemy taką politykę, dlatego z wściekłością nas atakują – stwierdził. Platforma Obywatelska dzieliła Polskę i Polaków na wielu płaszczyznach, w tym na lepsze i gorsze regiony. - Opozycja totalna była i jest antypolska i antypaństwowa – mówił prezes.

Kaczyński: Może to być sukces tysiąclecia

Kiedy PiS zaczynał rządzić było 30 proc. dzieci było zagrożonych nędzą. W tej chwili jest niewiele ponad 3 proc. I to jest coś dlaczego naprawdę warto rządzić - warto rządzić Polską, bo to daje satysfakcję - powiedział Jarosław Kaczyński.

"Warto rządzić Polską bo to daje satysfakcję (…) i tą piękną perspektywę - my możemy dogonić nie tylko Włochy, Hiszpanię, ale także Anglię i Francję, a za kilkanaście lat nawet Niemcy. Może się spełnić sen, może być sukces tysiąclecia bo w całym tysiącleciu Polski nigdy takiej sytuacji nie było" - powiedział Kaczyński.

