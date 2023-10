Tusk czy Kaczyński, kto wygra w wyborach 2023? Znamy wyniki najnowszego sondażu

Jarosław Kaczyński w Lublinie ostrzega przed powrotem PO do władzy. "Własne, niepodległe państwo to święta sprawa"

Wybory 2023 zbliżają się wielkimi krokami - już za tydzień wyborcy będą mogli ruszyć do urn. To także ostatnia prosta w kampanii wyborczej. Każde ugrupowanie miało czas, by przekonać do siebie Polaków. Komu ci dają największe szanse na wygraną?

W najnowszym sondażu Social Changes przeprowadzonym dla portalu wPolityce zapytano wyborców, kto ich zdaniem wygra wybory 2023 i będzie rządził Polską po 15 października. Najwięcej osób wskazało na PiS, które uzyskało 41 proc. głosów. Z kolei na KO wskazało 26 proc., a 33 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Jak wyniki sondażu wyglądały wśród elektoratu PiS? Wśród nich 92 proc. uważa, ze ich faworyci wygrają wybory, a na KO stawia 1 proc. badanych. Z kolei 73 proc. wyborców KO uważa w zwycięstwo tego ugrupowania, z 9 proc. twierdzi, że wygra PiS.

Elektorat Polski 2050 był mocniej podzielony. Wśród nich 44 proc. uważa, ze wygra KO, a 19 proc. stawia na PiS. Odwrotnie jest wśród wyborców Konfederacji: w tym przypadku 35 proc. osób twierdzi, ze wygra PiS, a 13 proc. wskazało KO.

Warto pamiętać, że do dnia wyborów wiele się może zmienić, a sondaże mogą nie odzwierciedlać wyniku głosowania 15 października.

Quiz. Co wiesz o wyborach parlamentarnych? Bez 5/10 lepiej nie głosuj! Pytanie 1 z 10 Kto może wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Osoby pełnoletnie, osoby z obywatelstwem polskim i obywatele Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce Osoby, które ukończyły 16. rok życia, osoby urodzone na terenie Polski i posiadające polski paszport Osoby pełnoletnie, obywatele Polski i osoby, które same nie są kandydatami Dalej