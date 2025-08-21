Donald Tusk ocenił weto prezydenta Nawrockiego. Bardzo mocne słowa! "Zapłacą wszyscy"

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zdecydował się podpisać pierwsze 21 ustaw przedstawionych mu przez rząd Donalda Tuska. Tłumaczył przy tym, że jedną z rozpatrzonych ustaw zdecydował się zawetować. - Ustawa wiatrakowa jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu - oznajmił. Decyzja Nawrockiego mocno nie spodobała się premierowi. Donald Tusk szybko opublikował na platformie X bardzo mocny wpis skierowany w stronę prezydenta.

Weto prezydenta

Tzw. ustawa wiatrakowa jest jedyną spośród 22 ustaw z serii, której nie podpisał prezydent. - W sposób jednoznaczny zdecydowałem się zawetować ustawę wiatrakową, bo to rodzaj szantażu wobec społeczeństwa. To oczywiste, że ludzie nie chcą mieć obok swoich domów wiatraków. Jestem głosem Polaków i tak na to patrzę, że tam, gdzie możemy Polskę wzmocnić, będziemy to robić. A tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głosy Polaków, to Prezydent Polski będzie za społeczeństwem stał - przekazał prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim. - Staję po stronie społecznej, a nie po stronie tych, którzy chcą mieszać cenę energii elektrycznej z wiatrakami i działaniami lobbingowymi - argumentował.

- W zawetowej ustawie są rozwiązania, które są dobre, czyli kwestia zamrożenia cen energii - mówił. Jak dodał, wyjął co do słowa fragment propozycji ustawy dotyczący tego zagadnienia, i zwrócił go do Sejmu, z zapewnieniem, że w takim kształcie z chęcią go podpisze. 

Reakcja Tuska

Decyzja prezydenta Nawrockiego mocno nie przypadła do gustu premierowi Donaldowi Tuskowi. Ten w bardzo mocnym wpisie na platformie X zdecydował się uderzyć w głowę państwa. - Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy - napisał bezkompromisowo, zupełnie nie skupiając się na tym, że prezydent wcale nie sprzeciwia się idei zamrożenia cen prądu, a innym zapisom w przedstawionej ustawie (np. możliwości stawiania wiatraków bliżej budynków mieszkalnych niż do tej pory).

Wtórował mu minister energii Miłosz Motyka. - Weto prezydenta pod ustawą gwarantującą niskie ceny energii to uderzenie w polskie rodziny, przemysł, bezpieczeństwo energetyczne i całą gospodarkę. Potencjał jaki dają tanie źródła energii powinien zostać odblokowany. Decyzja prezydenta to działanie wbrew interesowi Polek i Polaków - napisał.

