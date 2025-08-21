Spięcie Szczerba-Gozdyra

W programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News poseł KO Michał Szczerba odniósł się do informacji o wstrzymaniu działalności oddziału onkologicznego szpitala w Koninie. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił szpitalowi środki jedynie za pierwszy kwartał - poinformowała cytowana przez wp.pl naczelna pielęgniarka Maria Wróbel - a placówka wciąż oczekuje na pieniądze za działalność oddziału w drugim kwartale. Poseł Szczerba stwierdził, ni mniej, ni więcej, że "(...) z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć".

- Ja nie wierzę, że pan to mówi. (...) ja się rzadko unoszę, ja nie wierzę, że pan to mówi - powiedziała wyraźnie wzburzona Agnieszka Gozdyra. - A co, chce pani tam pojechać? - odparł Szczerba, co wywołało sprzeciw u również obecnych w studiu Józefy Szczurek-Żelazko oraz Pauliny Matysiak. - Wychodzi na to, że to są pacjenci drugiej kategorii. Nie przyjmiemy was do szpitala i sorry, cześć - skomentowała ta druga. - Niech się pani w ogóle nie odzywa - odparł Michał Szczerba. Poseł następnie mówił, że "akurat ma w sprawach onkologicznych bardzo osobiste i rodzinne doświadczenia". Agnieszka Gozdyra przerwała mu jednak tę wypowiedź. - Każdy ma. Każdy ma kogoś, kto umarł, choruje albo sam choruje. Niech pan przestanie, błagam pana - mówiła. - Jeżeli ktoś został w tej chwili z Konina odesłany niech natychmiast znajdzie inną placówkę na terenie województwa wielkopolskiego - zakończył europoseł KO.

Wyglądało to następująco:

Michał Szczerba: Jeżeli ktoś nie został przyjęty do szpitala w Koninie… niech znajdzie inną placówkę. 🙃Zmień szpital, weź kredyt... Źródło: @PolsatNewsPL pic.twitter.com/4jMvpmCn85— Marcel Formela (@MarcelFormelaPL) August 20, 2025

Już po programie Szczerba wrócił do sprawy w mediach społecznościowych. Polityk na portalu X zamieścił wpis, w którym stwierdził, że domaga się od resortu zdrowia wyjaśnienia sprawy. - Żądam natychmiastowego wyjaśnienia przez Ministerstwo Zdrowia karygodnego zachowanie szpitala w Koninie i wstrzymania przyjęć. Nie można zostawić pacjentów samych sobie. Muszą mieć pełną informację, by natychmiast rozpocząć leczenie w innej placówce. Nie można zmarnować ani jednego dnia! – napisał.

W kolejnym wpisie stwierdził, że "pacjenci nie mogą czekać i muszą znaleźć inna placówkę. W tej chorobie liczy się każdy dzień. Sprawa musi być wyjaśniona, dlaczego szpital w Koninie pozbawił pacjentów możliwości leczenia".

Pacjenci onkologiczni nie mogą zostać pozbawieni opieki. Nigdy! O sprawie tymczasowego zawieszania przyjmowania przyjęć do szpitala w Koninie, dowiedziałem się w trakcie programu @DEBATAGOZDYRY. Sprawa szpitala i finansowania świadczeń musi być pilnie wyjaśniona. Wiem jak w tej…— Michał Szczerba (@MichalSzczerba) August 21, 2025

Do kontrowersyjnych słów szczerby odniósł się m.in. Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. - Te ośrodki (Kalisz, Poznań, Bydgoszcz), to co najmniej godzina drogi własnym autem w jedną stronę, nie mówiąc już o wykluczeniu transportowym. Często co np. trzy tygodnie przez np. sześć miesięcy, bardzo trudne logistycznie. Onkologia na całym świecie idzie w centralne ośrodki operujące i chemio oraz radioterapię jak najbliżej domu. Nie róbmy na odwrót, to droga do pogorszenia już i tak nie najlepszej sytuacji pacjentów – stwierdził.

