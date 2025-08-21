Znów walka "na żyletki"! Zmiana lidera, minimalna przewaga! Tylko cztery partie w Sejmie

W czwartek 21 sierpnia 2025 roku Wirtualna Polska opublikowała wyniki nowego sondażu poparcia partyjnego, przygotowanego przez pracownię United Surveys. Czyżby rekonstrukcja rządu okazała się być dobrym pomysłem Donalda Tuska, a afera z przyznawaniem środków z KPO nie była aż tak wielka, jak sugerowano? Po dłuższym okresie to właśnie Koalicja Obywatelska ponownie wróciła na fotel lidera! Podobnie jak w przypadku wyborów prezydenckich, wynik wciąż jest na, nader często używanego wówczas sformułowanie, żyletki! Zobacz dokładne wyniki!

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 28,1 proc. wyborców, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,4 proc. To spora zmiana, biorąc pod uwagę, że przez wiele tygodni to ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego prowadziło w sondażach.

Koalicja Obywatelska na czele! Czy to początek odbudowy pozycji Tuska?

Donald Tusk i jego ugrupowanie mogą świętować. W porównaniu z poprzednim badaniem, KO odnotowała wzrost poparcia o 2,3 pkt proc. Z kolei PiS zanotował spadek o 0,9 pkt proc.

Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 17,3 proc. wyborców. Ugrupowanie to, choć straciło 0,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem, wciąż utrzymuje wysokie poparcie.

Konfederacja języczkiem u wagi? Bez niej nie powstanie stabilny rząd!

Dalsze miejsca zajmują: Lewica z wynikiem 5,5 proc. poparcia (spadek o 1,2 pkt proc.), PSL z poparciem 3,6 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.), Partia Razem z wynikiem 3,1 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej, która odnotowała 3,1 proc. poparcia oraz Polska 2050 - 2,6 proc.

Gdyby wyniki sondażowe przełożyły się na wynik wyborów, w Sejmie KO miałaby 174 mandaty, PiS - 169 mandatów, Konfederacja - 99 mandatów, a Lewica - 18 mandatów. Żadna z partii nie uzyskałaby samodzielnej większości, co oznacza konieczność tworzenia koalicji.

Jak zauważa Wirtualna Polska, w takiej sytuacji o przyszłym rządzie decydowałaby Konfederacja, dysponując wystarczającą liczbą mandatów, by przesądzić o losach większości. Bez jej udziału stworzenie stabilnego rządu byłoby niemożliwe.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na próbie 1000 osób.

