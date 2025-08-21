- Najnowszy sondaż partyjny wskazuje na minimalne zmiany w preferencjach Polaków.
- Zacięta walka o pozycję lidera utrzymuje się, a różnice między głównymi partiami są niewielkie.
- Sprawdź, jakie są pełne wyniki sondażu.
Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 28,1 proc. wyborców, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,4 proc. To spora zmiana, biorąc pod uwagę, że przez wiele tygodni to ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego prowadziło w sondażach.
Koalicja Obywatelska na czele! Czy to początek odbudowy pozycji Tuska?
Donald Tusk i jego ugrupowanie mogą świętować. W porównaniu z poprzednim badaniem, KO odnotowała wzrost poparcia o 2,3 pkt proc. Z kolei PiS zanotował spadek o 0,9 pkt proc.
Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 17,3 proc. wyborców. Ugrupowanie to, choć straciło 0,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem, wciąż utrzymuje wysokie poparcie.
Konfederacja języczkiem u wagi? Bez niej nie powstanie stabilny rząd!
Dalsze miejsca zajmują: Lewica z wynikiem 5,5 proc. poparcia (spadek o 1,2 pkt proc.), PSL z poparciem 3,6 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.), Partia Razem z wynikiem 3,1 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej, która odnotowała 3,1 proc. poparcia oraz Polska 2050 - 2,6 proc.
Gdyby wyniki sondażowe przełożyły się na wynik wyborów, w Sejmie KO miałaby 174 mandaty, PiS - 169 mandatów, Konfederacja - 99 mandatów, a Lewica - 18 mandatów. Żadna z partii nie uzyskałaby samodzielnej większości, co oznacza konieczność tworzenia koalicji.
Jak zauważa Wirtualna Polska, w takiej sytuacji o przyszłym rządzie decydowałaby Konfederacja, dysponując wystarczającą liczbą mandatów, by przesądzić o losach większości. Bez jej udziału stworzenie stabilnego rządu byłoby niemożliwe.
Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na próbie 1000 osób.
