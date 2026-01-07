Poruszający wpis byłego wiceministra. Nie żyje żona Łukasza Krasonia

Łukasz Krasoń, były wiceminister i działacz społeczny, poinformował o śmierci swojej żony Danuty, publikując emocjonalny wpis w mediach społecznościowych.

Danuta Krasoń, wcześniej opiekunka Łukasza, była jego żoną od 2019 roku i matką ich syna Adama; Krasoń cierpi na dystrofię mięśniową i porusza się na wózku.

Msza pogrzebowa odbędzie się 9 stycznia o godzinie 12:00 w Milejowie (woj. lubelskie).

Łukasz Krasoń, znany z działalności społecznej i politycznej, pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami w latach 2023-2025.

Nie żyje żona Łukasza Krasonia

Tragiczne informacje pojawiły się 6 stycznia na profilu Łukasza Krasonia. Były wiceminister i działacz społeczny poinformował o śmierci swojej żony, publikując krótki, emocjonalny komunikat.

- "Odeszła Danusia 💔😭 Ciałem nie ma jej już z nami ale duchem będzie już na zawsze..." – napisał były wiceminister.

Wpis błyskawicznie wywołał reakcję internautów. W komentarzach pojawiły się liczne słowa wsparcia, kondolencje oraz wyrazy solidarności z rodziną.

Były pełnomocnik rządu podał także szczegóły pożegnania. "Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek 9.01 w Milejowie (woj. Lubelskie) o godzinie 12:00" – przekazał.

Danuta Krasoń i rodzina – historia, którą dzielił publicznie

Łukasz Krasoń od czwartego roku życia choruje na dystrofię mięśniową, a od 30 lat porusza się na wózku. W 2019 roku poślubił Danutę, która wcześniej była jego opiekunką. Para ma syna – Adama, urodzonego rok przed ślubem - pisze serwis dorzeczy.pl.

Krasoń w przeszłości opowiadał o relacji z żoną, podkreślając, że uczucie między nimi budowało się stopniowo. – Danusia była moją opiekunką, potrzebowałem kogoś, kto się mną zajmie, żebym mógł mieszkać nadal w Warszawie. Uczucie rodziło się między nami powoli. (...) Wyciągnęła ze mnie wojownika – mówił o niej w 2023 roku w rozmowie z Onetem.

Łukasz Krasoń – działalność publiczna

Łukasz Krasoń był rozpoznawalny nie tylko jako mówca motywacyjny i trener, ale także jako aktywny działacz społeczny. W 2019 i 2023 roku kandydował do Sejmu – z list Koalicji Obywatelskiej, a później z ramienia Trzeciej Drogi. Od 2020 roku był związany z ruchem Polska 2050 Szymona Hołowni.

W grudniu 2023 roku, po powołaniu rządu Donalda Tuska, objął funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, zastępując Pawła Wdówika. Z pracy w administracji pożegnał się w pierwszej połowie grudnia 2025 roku, informując o zakończeniu swojej misji.

"Po dwóch latach pracy w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakończyła się moja misja jako Pełnomocnik Rządu ds. osób z niepełnosprawnościami" – przekazał w mediach społecznościowych.

