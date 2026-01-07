Trzaskowski zaskakuje na pogrzebie Michała Urbaniaka! Tego wyznania nikt się nie spodziewał

Na Powązkach odbył się pogrzeb Michała Urbaniaka, legendy polskiej muzyki, który zmarł 20 grudnia 2025 roku.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pożegnał artystę, wspominając jego niezwykłą karierę i osobiste znaczenie.

Trzaskowski podkreślił, jak Urbaniak, od Milesa Davisa po mentora młodych, inspirował pokolenia, pokonując kompleksy.

Pożegnanie legendy na Powązkach

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 13:00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Michał Urbaniak, zmarły 20 grudnia 2025 roku, pozostawił po sobie niezwykłe dziedzictwo. Na ceremonii zgromadzili się ludzie kultury, muzycy różnych pokoleń oraz ci, dla których był inspiracją. Wśród żałobników pojawił się także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zabrał głos, składając hołd zmarłemu artyście.

"Był bliski mojemu sercu" – osobiste wyznanie Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważną postacią był Michał Urbaniak, ujawniając osobistą więź. "To jest zawsze dla mnie najtrudniejszy moment, dlatego, że żegnamy kogoś wyjątkowego, kogoś, kto również był bliski mojemu sercu" – mówił Trzaskowski. Wrócił wspomnieniami do początków kariery artysty, gdy młody Urbaniak wyjechał zza żelaznej kurtyny do Stanów Zjednoczonych z marzeniem o światowej karierze. "Wtedy brzmiało jak jakieś marzenie, które będzie całkowicie nieosiągalne. (...) I to jest rzecz wyjątkowa, że ktoś tak młody stawia przed sobą tak wygórowane marzenie i je po prostu realizuje. Realizuje w sposób niezwykły" – podkreślił prezydent.

Od Milesa Davisa do mentora młodych

Wspomnienie współpracy Michała Urbaniaka z legendarnym Milesem Davisem i obecność polskiego muzyka na jego płycie, Rafał Trzaskowski nazwał momentem symbolicznym dla całego pokolenia. To właśnie Urbaniak "pozwalał nam zderzyć się z tym, że są tacy ludzie, którzy pokonują te wszystkie kompleksy, które mieliśmy i którzy są w stanie się wpisać w nurt muzyki zupełnie nowoczesnej i nowatorskiej". Prezydent Warszawy zwrócił też uwagę na niezwykłą relację Urbaniaka z młodszymi pokoleniami muzyków, jego ciągłe poszukiwanie współpracy z młodzieżą i przekazywanie doświadczenia nie jako "stary belfer", ale ucząc się od młodych.

Zawsze uśmiechnięty, zawsze pozytywny

Na koniec przemówienia padły słowa najbardziej osobiste, rysujące portret Urbaniaka nie tylko jako wybitnego artysty, ale i człowieka. "A my wszyscy, którzy go dobrze znaliśmy, również wspominamy go jako rewelacyjnego, fantastycznego człowieka, zawsze uśmiechniętego, zawsze wyglądającego w sposób nietuzinkowy" – podsumował Rafał Trzaskowski. Słowa prezydenta Warszawy oddają hołd nie tylko talentowi, ale i niezwykłej osobowości Michała Urbaniaka, który na zawsze pozostanie w pamięci jako inspiracja i symbol pokonywania barier.

