Wyjazdowe posiedzenie PiS. Zawieźli ich autokarami do pięknego miejsca

Beata Lekszycka
PAP
2026-01-07 19:53

W środę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się posiedzenie kierownictwa partii. Tego samego dnia o godz. 18 na wyjazdowym posiedzeniu zebrał się również klub parlamentarny PiS. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek podkreślał w mediach społecznościowych, że spotkanie nie miało charakteru nadzwyczajnego i zostało zaplanowane z wyprzedzeniem.

Dwie narady w PiS

Po posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS prezes partii akcentował, że głównym tematem była dalsza strategia oraz spójność obozu. – „o kwestii dalszego działania i jedności partii w tym działaniu”. – mówił Jarosław Kaczyński. Dodał też: – „Oczywiście, to jest działanie nastawione na wybory, na to, żeby te wybory były zwycięskie – zwycięskie dla opcji polskiej, a to w ogromnej mierze oznacza opcję Prawa i Sprawiedliwości”.

Jedność PiS - brak zgody na „napięcia” oraz „rozłamy”

Kaczyński przekonywał, że w trakcie spotkania nie pojawiły się alternatywne scenariusze, a uczestnicy byli zgodni co do kursu na zwycięstwo. W jego ocenie nawet jeśli będą trwały dalsze prace programowe i konferencje, nie przerodzą się one w kryzys partyjny. – „z całą pewnością nie będą to dyskusje, które będą miały cokolwiek wspólnego z jakimiś napięciami, już nie mówiąc o rozłamach w partii”. Następnie dodał: – „To są marzenia naszych przeciwników. Te marzenia się z całą pewnością nie spełnią”.

Konflikt frakcji w PiS

W tle pojawiają się jednak doniesienia o sporze wewnętrznym, który – jak przyznawali nieoficjalnie politycy partii – narasta od końca listopada. W rozmowach  wskazywano na konflikt między zwolennikami byłego premiera Mateusza Morawieckiego (określanymi jako „harcerze”) a grupą jego przeciwników, łączoną m.in. z nazwiskami Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, nazywaną „maślarzami” lub kojarzoną ze środowiskiem byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry.

Jednym z najbardziej widocznych sygnałów sporu były dwie konkurencyjne wigilie w połowie grudnia: jedna na Nowogrodzkiej z władzami partii i prezesem, druga zorganizowana przez Morawieckiego, na której również pojawiło się wielu posłów PiS.

Klub parlamentarny  PiS w Sękocinie: obowiązkowy wyjazd i demonstracja jedności

Po naradzie na Nowogrodzkiej  zapowiadano na godz. 18 posiedzenie klubu parlamentarnego – wyjazdowe i obowiązkowe. Posłowie  spod Sejmu, autokarami udali się do Sękocina ( gmina Raszyn), gdzie spotkanie odbywało się w eleganckim pałacyku. Jak widać na zdjęciach, przy wejściu stały piękne świąteczne dekoracje, a politycy – opatuleni przed mrozem – przyjeżdżali na naradę w atmosferze mobilizacji.

