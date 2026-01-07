„Nocna Zmiana”. Złote Sebastiany 2025 rozdane!

W pierwszym odcinku "Nocnej Zmiany" w 2026 roku rozdano Złote Sebastiany, nagrody podsumowujące polityczne wydarzenia i postacie.

Donald Tusk zdobył statuetkę "Sigma Roku" za utrzymanie stanowiska premiera, a minister Sikorski "Słowo Roku" za wystąpienie w ONZ.

"Aferą Roku" okazała się ucieczka Zbigniewa Ziobry, zaś "Absurdem Roku" kilkugodzinna prezydentura Rafała Trzaskowskiego.

Program skomentował również noworoczne orędzia Tuska i Nawrockiego, oceniając je jako zaczepne i politycznie znaczące.

W pierwszym odcinku "Nocnej Zmiany" głównym punktem było rozdanie Złotych Sebastianów. Ale na początku programy prowadzący zauważyli, że nie było przerwy od polityki w okresie na przełomie roku. Optymistyczne było orędzie noworoczne do Polaków i Europejczyków, których zachęcał aby stali się drugą Polską. - "Bardzo dobry przekaz, ciekawy pomysł" - ocenił dr Oczkoś. W nawiązaniu do Tuska, którego Mariusz Kamiński czy Tomasz Sakiewicz porównali do Asada czy Maduro, dr Oczkoś ocenił jako żenujące, ale nie zaszkodzi to premierowi.

Prezydent Nawrocki też wygłosił orędzie, ale nie było ono koncyliacyjne i skierowane raczej do Europejczyków Wschodnich. Prowadzący podsumowali, że oba przemówienia były zaczepne.

Red. Biedrzycka i dr Oczkoś podsumowali też wydarzenia w Wenezueli, bitwy w PiS oraz wybory na szefa Polski 2050 w najbliższą sobotę.

Złote Sebastiany rozdane

Kategoria Sigma Roku

Nominowani zostali: Donald Tusk, Karol Nawrocki, Waldemar Żurek, Sławomir Mentzen i Radosław Sikorski. Zwycięzcą bezapelacyjnie został Tusk, drugi był Nawrocki, a trzeci Sikorski.

Jak skomentował dr Oczkoś - tu działa element zaskoczenia, bo przecież podejrzewano, ż e Tusk przestanie być premierem. Ludziom się spodobało, ze ustał i kontynuuje to co robi.

Kategoria Słowo Roku

Nominowano w tej kategorii:

* wystąpienie Sikorskiego w ONZ do Rosjan,

* Giertych do Kaczyńskiego w Sejmie " mów mi wuju, Jarku",

* Nawrocki o szczepieniach i płciach,

* Żurek o przywiezieniu Ziobry w bagażniku,

* Hołownia do posła Wójcika o konstytucji.

Zwyciężyło wystąpienie min. Sikorskiego w ONZ, drugi Giertych, trzeci Nawrocki.

Kategoria Afera Roku

W tej kategorii było aż 6 nominacji:

* ucieczka Ziobry z Polski,

* kawalerka p. Jerzego i opieka Karola Nawrockiego,

* afera Dariusza Wieczorka, byłego ministra nauki,

* poseł Berkowicz wynoszący sprzęty z IKEI,

* Hołownia na kolacji z Kaczyńskim u Bielan,

* sprzedaż działki pod CPK przez PiS.

Ucieczka Ziobry zdeklasowała konkurencję, pokonując Nawrockiego i Wieczorka.

Kategoria Absurdy Roku

Nominowano w tej kategorii:

* kilkugodzinna prezydentura Rafała Trzaskowskiego,

* kibolskie ustawki Karola Nawrockiego,

* maślana bitwa Tobiasza Bocheńskiego,

* blokada awansów oficerskich przez Nawrockiego.

Tu Złoty Sebastian powędrował do Rafała Trzaskowskiego.