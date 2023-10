Starcie Konfederacji z Lewicą i KO z PiS! Ależ było gorąco w debacie "Super Expressu"

Kaczyński o opozycji: To grupa nieuków i leniuchów

"Niech idą do diabła"

Marszałek Witek do kobiet: Idźcie na wybory

Zapraszamy do oglądania

W pierwszej rundzie naszej debaty uczestnicy mieli po 60 sekund na odpowiedź na pytania od prowadzących, Kamili Biedrzyckiej i Jacka Prusinowskiego. Pierwsze z nich dotyczyło głośnej afery Pandora Gate, związanej z polskimi youtuberami mającymi wykorzystywać nieletnich. Każdy z uczestników debaty uznał, że konieczne jest uczenie dzieci o zachowaniu bezpieczeństwa.

- Po pierwsze musimy jasno powiedzieć, że dzieci muszą wiedzieć, jakie są zagrożenia, bardzo ważna jest edukacja seksualna. Często młodzież nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństw. Mamy też Komisję ds. pedofilii. Dziwne, ze od 5 miesięcy nie ma przewodniczącego. Musimy ścigać wszystkich pedofili, czy to w Kościele, czy na YouTube – mówiła Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

Drugie pytanie dotyczyło problemu nielegalnej migracji i tego, jak go rozwiązać. Niemal wszyscy uznali, że konieczna jest zmiana polityki migracyjnej Polski. - Należy stworzyć polską politykę migracyjną, której obecnie nie ma. To wszystko leży jak nasza polityka zagraniczna, która jest ukierunkowana do wewnątrz. Granic trzeba bronić, powinniśmy stworzyć politykę migracyjną, która stworzy możliwość pracy dla migrantów z naszego kręgu kulturowego – mówił Kamil Suchański z Bezpartyjnych Samorządowców.

Następne pytanie dotyczyło ewentualnych podwyżek dla nauczycieli. Swoją odpowiedzią wyróżnił się Marcin Horała z PiS, który podkreślał, że ich sytuacja nie jest tak zła, jak się wydaje. - Podawane jest wynagrodzenie podstawowe, którego żaden nauczyciel nie zarabia. Pensja nauczyciela składa się z kilku elementów. Pod rządami PiS pensje nauczycielskie wzrosły o 47 proc. dla wszystkich nauczycieli. Pensja minimalna wzrosła ponad dwukrotnie – stwierdził.

Ostatnie pytanie dotyczyło emerytur obecnych 30- i 40-latków i tego, co można zrobić, by nie były dramatycznie niskie. - Trzeba dziś zadbać o warunki pracy młodych ludzi. Będziemy walczyć z uśmieciowieniem umów o pracę. Problemem są niskie emerytury kobiet, bo były na urlopie macierzyńskich. Zwiększymy ich ochronę. Dodatkowy projekt to renta wdowia – mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

W kolejnej rundzie politycy mogli zadawać pytania sobie nawzajem. Nie zabrakło emocji! Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapytała Krzysztofa Bosaka z Konfederacji o współpracę skarbnika ich partii z Rosją. - Michał Wawer jest skarbnikiem partii i odpowiada za nasze finanse. Jeśli jakieś środowisko jest poparte rosyjską agenturą, to oczywiście jest to Lewica. Nigdy się nie odcięliście od waszych starszych liderów – odparł polityk. Z kolei reprezentantka Lewicy wspomniała o Iwaszkiewiczu, a między uczestnikami wywiązała się ostra wymiana zdań! Ostatecznie Krzysztof Bosak stwierdził, że posłanka Lewicy... kłamie! Nie zabrakło także iskier, gdy pytaniami wymieniali się reprezentanci PiS i KO.

W trzeciej rundzie uczestnicy debaty losowali jedno z puli 20 nadesłanych przez widzów pytań. Przekrój tematów był ogromny: od kryzysu demograficznego, przez komisję ds. pedofilii aż po przywileje dla polityków. Na koniec zaś każdy dostał 90 sekund na podsumowanie debaty. Posłanki Lewicy i KO przekonywały głównie kobiety do pójścia na wybory, a politycy PiS, Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców przypomnieli swoje najważniejsze postulaty.

- Więcej nas Polaków łączy. Mówimy, że mamy dość wojny między Polakami, nienawiści. To nas osłabia, a mamy wojnę za wschodnią granicę. Możemy mieć Polskę, która wróci na drogę normalności i europejskich wartości. Jesteśmy przygotowani, bo przez ostatnie lata pracowaliśmy nad programami – mówiła Joanna Mucha z Trzeciej Drogi.

Na koniec debaty przedstawiono także wyniki specjalnego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", w którym sprawdzaliśmy, na kogo głosowaliby Polacy. Oto jego wyniki: