Sobota 9 września to dzień obfitujący w przedwyborcze deklaracje. Ważne konwencje programowe zapowiedziały dwa największe ugrupowania PiS i PO. Swój program zaprezentowała też w Warszawie Trzecia Droga.

Hołownia: "Rozdawnictwo kończy się bankructwem"

- Każdy populista stanie się dyktatorem - ostrzegał Szymon Hołownia przed programami socjalnymi PiS. Rozdają im plastikowe czeki bez pokrycia. A po wyborach powiedzą, że nie ma z czego realizować tych obietnic - mówił lider Polski 2050.

Kosiniak-Kamysz: "Jesteśmy tu, żeby rządzić w Polsce"

- Dobra zmiana wprowadziła w błąd, oszukała. Dobrobyt pochodzi z wiedzy, edukacji i pracy. Mamy pomysł dla polskiej gospodarki. Trzeba postawić na ludzi pracy. Chcemy zakończyć cyrk polityczny, jałowe spory. Chcemy postawić na rzemieślników i na rolników. Mówimy dość rozdawnictwu i zadłużaniu przyszłych pokoleń - wtórował szef PSL. - Inflacja opłaca się rządzącym - mówił. - My mamy sposób na inflację - przekonywał.

Szymon Hołownia: "Tania zielona energia to silnik dla gospodarki"

Szymon Hołownia powiedział, że koniec zadłużania i rozdawania. - Do polskiej gospodarki trzeba wstawić silnik. To nasza gwarancja: Potrzeba zainwestowania w Polskę poprzez inwestycję w tanią zieloną energię - przekonywał. - Polska musi być krajem napędzanym polskim wiatrem i słońcem. Przyszłość Polski jest zielona - mówił Hołownia. - Stawiamy na biogazownie - wtórował mu Kosiniak-Kamysz. - To jest rewolucja, która jest koniecznością.

"Więcej mieszkań"

- Budownictwo wymaga dofinansowania. Brakuje terenów pod budowę. Głód mieszkań coraz większy. Jednym z pomysłów jest uwolnienie wszystkich terenów z zasobów komunalnych - mówił lider PSL. - Stawiamy na energetykę, budownictwo i transport.

- Rząd przez 8 lat nie miał pomysłu na wprowadzenie rynku najmu, wykorzystania pustostanów - dodał Szymon Hołownia. Trzecia Droga wie, jak uwolnić marzenia tych, którzy przez to, nie maja dachu nad głową, nie mogą założyć rodziny. Koniec z dyktaturą kredytu hipotecznego. Możemy mieć milion mieszkań w ciągu jednej kadencji - obiecywał Szymon Hołownia.

Akademik za złotówkę to kolejna obietnica Trzeciej Drogi, tym razem skierowana do studentów.

"Zamiast 800 plus rodzinny PiT"

Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje model rozliczeń podatkowych w systemie francuskim: im więcej dzieci, tym mniejsze podatki. - Przy trzecim dziecku nie będziesz płacił w ogóle podatków - mówił lider PSL.

Oprócz szefów obu partii głos zabiorą m.in. poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski oraz startujący z listy Trzeciej Drogi do Sejmu były przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru i były polityk Konfederacji Artur Dziambor.

