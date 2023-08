Ujawniono listy Trzeciej Drogi. Gdzie „jedynką” Hołownia, a gdzie Kosiniak-Kamysz?

O co chodzi?

Trzecia Droga okazała się sporym zaskoczeniem, gdy liderzy PSL i Polski 2050 ogłosili wspólny start w wyborach. Część osób podchodziła sceptycznie do sojuszu, a ostatnie spory o dołączenie między innymi Agrounii do koalicji wywołały poważne obawy o jego trwałość. Ostatecznie Szymonowi Hołowni i Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi udało się dojść do porozumienia. Jak przekazuje Interia, mają nawet mieć niemal całkowicie dopracowane listy i podaje „jedynki” niektórych miast.

Jak podaje Interia, w Warszawie „jedynką” będzie wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, że żaden z liderów Trzeciej Drogi nie będzie startował ze stolicy. Szymon Hołownia natomiast będzie kandydował z Białegostoku, a Władysław Kosiniak-Kamysz z Tarnowa. W Krakowie o głosy będzie walczył poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz, w Lublinie Joanna Mucha z Polski 2050. Z tej samej partii w Koninie „jedynką” będzie Paulina Hennig-Kloska.

Listę w Gdyni otworzy Marek Biernacki z Koalicji Polskiej, a posłanka PSL Urszula Pasławska będzie nr jeden na liście w Olsztynie.

QUIZ. Czy ta wypowiedź polityka jest prawdziwa? Pytania dla śledzących "Wiadomości" i "Fakty" Pytanie 1 z 12 Czy to prawdziwa wypowiedź Donalda Tuska: "Gdy widzę te pląsy u Rydzyka, to jestem dumny z Polski" Tak Nie Dalej