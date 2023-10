Zaskakujące słowa księdza do wiernych na temat PiS! „Załatwi nam dotacje”

Jak się okazało, w niedzielę 1 października podczas mszy świętej ksiądz Wojciech Gruba z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu postanowił pochwalić się dotacją z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 441 tys. zł. - Gdy PiS wygra wybory, to i w przyszłości będą kolejne dotacje na dach kościoła – powiedział, cytowany przez gazeta.pl.

To nie jedyna wspomnienie o PiS-ie przez duchownego. Kolejna pojawiła się w Ogłoszeniach parafialnych. - Mamy to: 441 tys. złotych na złocenie ołtarza głównego. Potrzebowaliśmy człowieka, jak w tej ewangelicznej przypowieści 'o sadzawce Betesda': gdy nastąpiło poruszenie wody, trzeba było kogoś, kto by wprowadził chromego do wody, aby został uzdrowiony. Taką osobę mieliśmy w osobie posła oraz byłego burmistrza Pelplina. Teraz czeka nas przetarg na wykonawcę ołtarza – czytamy.

Warto przypomnieć, że były burmistrz Pelplina Patryk Demski za czasów sprawowania swoich rządów organizował liczne imprezy z udziałem polityków PiS, a obecnie jest jednym z prezesów spółek skarbu państwa.

- Jeszcze raz dziękuję posłowi Kazimierzowi Smolińskiemu z PiS-u (z Tczewa) za pomoc w załatwieniu dotacji 411 tys. zł na renowację ołtarza głównego (oczywiście - liczę, że gdy PiS przejdzie - to będziemy liczyć na to, że poseł załatwi nam jeszcze dotacje na dach kościoła - jest na liście nr 4) – miał powiedzieć proboszcz podczas mszy 8 października według gazeta.pl.

