Zjednoczona Prawica z dużą przewagą, Trzecia Droga na granicy progu. Kto stworzy rząd?

Tydzień po warszawskim marszu Donalda Tuska i PO, Ipsos na zlecenie TOK FM i OKO.press przeprowadził badanie, w którym zapytał, na kogo Polacy zagłosowaliby w najbliższych wyborach parlamentarnych.

PiS na czele, Lewica traci

Okazuje się, że wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 36 proc. ankietowanych – tu nie ma zmiany. Taki sam wynik podano w sondażu z 26 września. Koalicja Obywatelska zanotowała niewielki spadek poparcia, z 29 proc. w poprzednim badaniu, do 28 proc. Traci też Lewica, na którą chce głosować 8 proc. respondentów (10 proc. w ostatnim badaniu). Zyskuje za to Konfederacja. Według sondażu na tę partię chce oddać głos 9 proc. ankietowanych. To o 2 proc. więcej niż w badaniu z 26 września. Cały czas o wynik nie może być spokojna Trzecia Droga. Koalicja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza balansuje na krawędzi progu wyborczego. Kolejny raz otrzymała 8 procent poparcia.

Bezpartyjni Samorządowcy nie weszliby do Sejmu. Głos chce na nich oddać 2 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt proc.). Odpowiedź „inna partia” wybrał 1 proc. badanych.

Czy taki wynik daje opozycji większość?

Gdyby tak rozłożyły się głosy w przyszłym Sejmie, jak deklarują to respondenci badania, to Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 207 posłów. Z kolej Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 156 mandatów. Konfederacja miałaby 36 posłów, a Lewica i Trzecia Droga po 30 mandatów. Czy pozwoliłoby to osiągnąć większość partiom opozycyjnym? KO, Lewica i Trzecia Droga razem miałyby 216 posłów, co nie dałoby im większości pozwalającej sformować rząd.

Morawiecki i Kaczyński najmądrzejszymi politykami?! Polacy odpowiadają Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.