to musiało zaboleć

Cios w serce Kaczyńskiego! I to od sąsiadów! Druzgocące dane!

Nie znamy jeszcze ostatecznych wyników wyborów parlamentarnych 2023, ale musiałby się wydarzyć cud, aby zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości miało być wystarczające do utworzenia większości w Sejmie. Co więcej, istnieje duża szansa, że połączone to siły Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy stworzą nowy rząd. Jak się okazuje, do takiego rozstrzygnięcia przyczynili się m.in. sąsiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Powiedzieć, że mieszkańcy warszawskiego Żoliborza nie okazali się być specjalnie przychylni jego ugrupowaniu, to nie powiedzieć nic.