Ten ostatni sondaż narobi zamieszania! PiS ze spadkiem, ale jedno ugrupowanie zanotowało znaczący wzrost!

Trwa ostatni dzień kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi 2023. W całej Polsce trwają spotkania wyborcze kandydatów, którzy jeszcze na kilka godzin przed ciszą wyborczą chcą zachęcić wyborców, by oddali głos właśnie na nich. Czy to może odwrócić losy wyborów? Jak wiadomo wszystko rozstrzygnie się przy urnach wyborczych. Tymczasem w piątek 13 października "Wydarzenia" Polsatu opublikowały ostatni sondaż wyborczy z poparciem dla partii politycznych. Co pokazuje badanie?

Z sondażu wynika, że do Sejmu wejdzie pięć ugrupowań, czyli: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga, Konfederacja, natomiast komitet Bezpartyjni Samorządowcy w sondażu nie przekroczył wymaganego progu wyborczego. Wyniki prezentują się następująco: PiS - 33,9 proc. (odnotował spadek z poprzednich 34,6 proc.), Koalicja Obywatelska - 27 proc. (odnotowała spadek z 27, 9 proc.), Lewica - 9,7 proc. (odnotowała spadek z 11,4 proc.), Trzecia Droga (koalicja PSL i Polski 2050) - 11 proc. (odnotowała wyraźny wzrost z 7,6 proc.), Konfederacja - 8,2 proc. (odnotowała wzrost z wyniku 7,7 proc.), Bezpartyjni Samorządowcy - 2,3 proc. (lekki wzrost z 1,8 proc.). W sondażu odpowiedź "inny komitet" wskazało 0,5 proc. głosujących. 7,5 proc. osób odpowiadających wskazało, że nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje w najbliższą niedzielę. Sondaż został przeprowadzony w dniach 10-12 października.

