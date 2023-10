i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Kaczyński, Tusk

SONDAŻ "SE"

Najnowszy sondaż: Takie poparcie naprawdę mają partie na trzy dni przed wyborami!

KALA 17:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To już ostatnie odliczanie do niedzielnych wyborów parlamentarnych. Od jutra trwa cisza wyborcza. Prezentujemy nasz najnowszy, jeszcze "gorący" sondaż, w którym zadaliśmy m.in. najważniejsze teraz dla wszystkich pytanie: "Na kogo zagłosujesz w tych wyborach?". Odpowiedź daje do myślenia i partii rządzącej i opozycji.